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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

طلب إحاطة بمجلس النواب بشأن تراجع نصيب الفرد من الأراضي الزراعية

مجلس النواب
مجلس النواب

توجهت عايدة السواركة، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير الزراعة، بشأن تراجع نصيب الفرد في مصر من الأراضي الزراعية خلال العقد الأخير.

وذكرت النائبة عايدة السواركة، في الطلب المقدم منها، أن القطاع الزراعي واجه العديد من التحديات؛ أهمها محدودية الأراضي المتاحة للزراعة وتناقص نصيب الفرد منها، بعد أن وصل إلى 2 قيراط للفرد مقابل فدان لكل فرد في فترات زمنية سابقة".

وأكدت "السواركة"، أن هذا المؤشر واحد من أخطر التحديات التي تواجه القطاع الزراعي، إذ إنه مع تراجع نصيب الفرد يعني الاتجاه إلى البديل؛ وهو زراعة الأراضي الصحراوية بأضعاف تكلفة زراعة نفس المحصول في الأراضي القديمة، موضحًة أن الزيادة السكانية بلغت 105 ملايين نسمة.

وقالت "السواركة": لا يخفى على أحد في مصر أهمية القطاع الزراعي إذ يعد واحدًا من القطاعات التي تُسهم في الاقتصاد المصري، حيث يُسهم بأكثر من 15 % من الدخل القومي للدولة المصرية، ويستوعب نحو 25 % من العمالة المصرية.

وأوضحت أن هناك أزمة كبيرة تسببها الزيادة السكانية بسبب قلة الموارد والأزمة الاقتصادية التي نمر بها، لافتة إلى إن هناك جهودا كبيرة تبذلها الدولة المصرية، حيث تنظر للقطاع الزراعي نظرة خاصة، لتوفير الأمن الغذائي للشعب المصري.

ونوهت بأنه في ظل الزيادة السكانية الموجودة، كان متوسط نصيب الفرد يصل إلى 2 فدان، بينما اليوم لا يكمل 2 قيراط، وهناك فارق كبير في تحديات الحاضر عن الماضي أهمها التغيرات المناخية وأزمة المياه، ما يدفعنا إلى أهمية تكثيف الجهود . 

وطالبت وزارة الزراعة بأن تدرك تداعيات هذه الأزمة مبكرًا ومخاطرها في المستقبل القريب في ظل الازدياد المستمر في عدد السكان، لافتة إلى أهمية توسيع رقعة الأراضي المزروعة والخروج من الوادي الضيق وضخ استثمارات أكبر للقطاع الزراعي وزيادة إنتاجية الأرض.

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