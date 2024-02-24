التفاصيل الكاملة لحفل افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما

افتتح مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما، فعاليات دورته الثانية والسبعين، مساء أمس الجمعة بحفل أُقيم في قاعة النيل للآباء الفرنسيسكان.

وشهد حفل الافتتاح عرض فيلم تسجيلي قصير تضمن ملخصاً لأحداث وفعاليات الدورات السابقة، وبدأ الحفل الذي قدّمته على خشبة المسرح الإعلامية لميس سلامة للعام الرابع على التوالي وتمّ نقله على الهواء مباشرة عبر قناتي (سات 7) و(نايل سينما)، بالترحيب بالضيوف والمكرمين في هذه الدورة، ثم استدعاء الأب بطرس دانيال رئيس المهرجان ومدير المركز الكاثوليكي المصري للسينما لإعلان افتتاح الدورة.

وألقى الأب بطرس دانيال كلمة، تناول خلالها رسالة الفنان والفن وأهمية الدور الذي تقوم به القوى الناعمة بالمجتمع في الارتقاء بالذوق العام للمشاهدين والحفاظ على الهوية المصرية.

كما وجّه رسالة محبة وسلام للشعب الفلسطيني الصامد وبخاصةٍ أهل غزة فيما يتعرضون له من أعمال قتل وعنف وتهجير وتخريب للبنية التحتية، داعياً الله لأن يرحم الشهداء من الأطفال والنساء والمواطنين الأبرياء، مناشداً دول العالم أجمع أن تتحمل مسئوليتها في وقف هذه الحرب.

كما شهد الحفل كلمة قصيرة لكل من الأب مراد مجلع الرئيس الإقليمي للرهبان الفرنسيسكان بمصر، والمونسنيور نيقولاس هنري تِيڤينا سفير الڤاتيكان بمصر.

افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما

وبدأت بعد ذلك الفقرة الأولى من تكريمات الدورة الثانية والسبعين لأقدم مهرجان سينمائي بمصر والوطن العربي والشرق الأوسط، حيث تم عرض فيلم قصير عن كل مُكرّم قبل صعوده للمسرح لاستلام التكريم الخاص به.

وكانت الجوائز كالتالي:

جائزة الريادة السينمائية للفنان القدير/ سامح الصريطي

جائزة الريادة السينمائية للفنان القدير/ أحمد فؤاد سليم

جائزة الريادة السينمائية للفنانة القديرة/ ماجدة زكي والتي اعتذرت عن الحضور لوجودها خارج البلاد، وتسلم الجائزة عنها نجلها الفنان الشاب أحمد كمال أبو رية.

جائزة الريادة السينمائية للفنانة القديرة/ هالة صدقي التي اعتذرت عن الحضور لظروف صحية.

جائزة المركز الخاصة للمخرج القدير/ شريف عرفه

جائزة فريد المَزْاوي للفنان القدير/ ناجي سعد

جائزة الأب يوسف مظلوم للفنان القدير/ جميل برسوم

جائزة التميّز الإعلامي للإعلامي القدير/ د. عمرو الليثي



وبعد التقاط العديد من الصور التذكارية للمكرمين، تمّ عرض فيلم تسجيلي قصير عن الأفلام الستة المُشاركة بالمسابقة الرسمية لهذا العام، التي اختارتها اللجنة العُليا للمهرجان برئاسة الأب بطرس دانيال وعضوية مجدي سامي وميشيل ماهر، وذلك وفقاً للمعايير الأخلاقية والإنسانية للمركز من بين ستة وأربعين فيلماً عُرضت عرضاً تجارياً بدور السينما وعبر المنصات، كما اختارت اللجنة العُليا للمهرجان فيلماً تم عرضه بمهرجان قبل أن يُعرض تجارياً جميعهم من إنتاج عام 2023، تلاه فيلماً آخر عن لجنة تحكيم الدورة الثانية والسبعين.

وشاركت في الفقرة الفنية المطربة ياسمين علي، التي أهدت خلالها للمركز الكاثوليكي المكرمين وجمهور المهرجان باقة متنوعة من الأغنيات، كما أهدت أغنية (زهرة المدائن) لأرواح الشهداء في فلسطين، خطفت فيها قلوب المكرمين والحضور بصوتها الشَجِي وإحساسها بكل كلمة من أغنياتها، وقام الأب/ بطرس دانيال رئيس المهرجان بتكريمها وإهداء درع الدورة الثانية والسبعين لها.

وشملت الفقرة الثانية من التكريمات توزيع الجوائز التالية:

جائزة الإبداع الفني للفنان القدير/ عماد رشاد

جائزة الإبداع الفني للمايسترو القدير/ نادر عباسي

جائزة الإبداع الفني للكاتب والمؤلف القدير/عبد الرحيم كمال

جائزة الإبداع الفني لمدير التصوير القدير/ أحمد المرسي

كما تم توزيع جوائز الأعمال الدرامية وجائزة المركز التشجيعية في الدورة الثانية والسبعين، التي أقرّتها اللجنة العُليا للمهرجان وهي:

جائزة أفضل ممثل في عمل درامي لعام 2023 للفنان محمد دياب عن دوره في مسلسل "تحت الوصاية".

جائزة أفضل ممثل في عمل درامي لعام 2023 للفنان خالد النبوي عن دوره في مسلسل "رسالة الإمام" وقد اعتذر عن الحضور لارتباطاته بمواعيد تصوير، وسيحضر بنفسه لإستلام الجائزة خلال حفل ختام المهرجان.

جائزة أفضل ممثلة في عمل درامي لعام 2023 للفنانة منى زكي عن دورها في مسلسل"تحت الوصاية"، والتي اعتذرت عن الحضور لظروف صحية، وتسلمت الجائزة عنها الفنانة/ حورية فرغلي.

جائزة المركز التشجيعية لعام 2023 للفنان الشاب المتميّز/ طه دسوقي.

وتبدأ من اليوم السبت وعلى مدار ستة أيام فعاليات وعروض لأفلام المشاركة بالمسابقة الرسمية للمهرجان، ويعقب كل فيلم ندوة فنية مع أبطال وصُناع الفيلم يديرها ناقد فني متخصص.