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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

لجنة الشئون العربية بالبرلمان تناقش مستجدات الأوضاع باليمن وجهود مصر لتحقيق الاستقرار

مجلس النواب
مجلس النواب

تناقش لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد فؤاد أباظة، يوم الإثنين المقبل، مستجدات الأوضاع في اليمن، بحضور ممثلين عن وزارة الخارجية.

وأكد أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشئون العربية، أن الاجتماع يتناول الجهود المصرية التي تهدف لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، فضلا عن جهود دعم الاقتصاد اليمني وإعادة الإعمار في الفترة المقبلة.

وأشار النائب إلى مساهمات مصر في الجانب الإنساني، من خلال تقديم الإغاثات للشعب اليمني على جميع المستويات، مؤكدا استمرار موقف مصر الداعم للحكومة الشرعية في اليمن، وأهمية تحقيق الأمن والاستقرار بما يعود بالنفع على المنطقة بالكامل.

وأوضح أباظة، أن مصر حريصة كل الحرص على إتاحة الفرصة أمام اليمن للاستفادة من ثرواته واستخدامها أفضل استخدام لإعادة بناء المؤسسات الشرعية، وعودة اليمن لسابق عهده.

وقال النائب، إن مصر تدعم استقرار اليمن، وتؤكد رفضها التام لأي تدخلات خارجية في الشأن اليمني، والاستمرار في دعم الحكومة الشرعية الرامية إلى تحقيق أمن وأمان واستقرار البلاد، وتحقيق السلام الشامل.

اليمن مجلس النواب النائب أحمد فؤاد أباظة وزارة الخارجية مصر

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