كاف يرفض طلب الأهلي وشوبير في اختبار قوي.. ماذا يحدث بالقلعة الحمراء؟

وجه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” ضربة موجعة للنادي الأهلي، عقب الانتصار على ميدياما الغاني في المباراة التي جرت بين الطرفين أمس وحقق فيها الأهلي الفوز بهدف دون رد.

مصطفى شوبير

مصطفى شوبير بورطة

وقدم الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي طلب التماس إلى “كاف” بشأن قيد محمود الزنفلي كحارس ثاني وبديل لمصطفى شوبير في القائمة الإفريقية، بعد غلق القيد، بسبب إصابة محمد الشناوي القائد والحارس الأساسي مع المنتخب بشكل طاريء.

الكاف يرفض طلب الاهلي

وفوجيء النادي الأهلي برفض الطلب المقدم من قبل الاتحاد الإفريقي، برفض قيد الزنفلي، وبالتالي سوف يصبح مصطفى شوبير الحارس الأول والأحد ثم من بعده حمزه علاء، حيث كان الأهلي يريد أن يكون البديل متمرساً مخضرماً على كافة الأصعدة.

وسيكمل مصطفى شوبير المتألق في المباريات المقبلة، بداية من مباراة بلدية المحلة المقررة يوم الثلاثاء المقبل، ومن بعدها مباراة الفريق أمام يانج أفريكانز التنزاني.

من هو بديل مصطفى شوبير بالأهلي؟

ويسعى الفريق الكروي الأول للقلعة الحمراء إلى وضع البدائل في كل المراكز من أجل التواجد بشكل متميز على كافة الأصعدة، وأن يكون هناك العديد من النجوم في كل المراكز من أجل السيطرة والإجادة والوصول إلى الآلية الكبرى في المباريات المحلية والإفريقية.

مصطفى شوبير

وضم النادي الأهلي محمود الزنفلي في الوقت بدل الضائع، وذلك بعد إصابة محمد الشناوي في مباراته أمام الكونغو الديمقراطية مع المنتخب في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية بخلع في الكتف وإجرائه جراحة ناجحة في ألمانيا، ويجرى التأهيل حالياً للعودة بعد شهرين ونصف على أقل تقدير.