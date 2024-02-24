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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أكسيوس: نتنياهو لن يوافق على عودة غزة كما كانت بعد انتهاء الحرب

نتنياهو
نتنياهو

كشف موقع أكسيوس الأمريكي أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لـن يوافق على عودة إلى سابق عهدها إلا بشرط واحد وهو عدم وجود حماس أو نزع السلاح من غزة.

وذكر أكسيوس أن نتنياهو  لايستبعد دورا للسلطة الفلسطينية في القطاع.

وذكر أكسيوس أن إسرائيل ستسيطر على الحدود بين قطاع غزة ومصر بعد الحرب وستعمل بالتعاون مع واشنطن لمكافحة التهريب. 
وأكد أن خطط إعادة إعمار غزة وفقا لوثيقة المبادئ التي طرحها نتنياهو ستنفذ بتمويل وقيادة دول مقبولة لدى إسرائيل. ونقل موقع «أكسيوس»، أمس، عن مسؤول إسرائيلي ومصدر مطلع قولهما: إن نتنياهو وافق على إرسال مفاوضين إلى باريس لمباحثات بشأن المحتجزين في قطاع غزة.
وأضاف أن القرار يأتي عقب ضغوط من الرئيس الأمركي جو بايدن وأخرى داخلية من بعض أعضاء مجلس الحرب والجيش والمخابرات.
 

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