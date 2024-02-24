عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بشكل رسمي .. كاف يخطر مسئولي الزمالك وأبو سليم بعدم إذاعة مباراة الغد| تفاصيل

صدى البلد

أكد عمرو أبو العز المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أنه تم إخطارهم بشكل رسمي خلال الاجتماع الفني لمباراة أبو سليم الليبي المقرر لها غداً في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعدم إذاعة المباراة لأسباب تقنية.

وأوضح المدير الإداري لفريق الزمالك أن مسؤولي الاتحاد الأفريقي أخطروا ممثلي الناديين في الاجتماع الفني بعدم إذاعة المباراة تليفزيونياً.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبوسليم الليبي في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، غداً الأحد باستاد "19 مايو 1956" بمدينة عنابة الجزائرية.

أبو سليم الليبي اتحاد الأفريقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الكونفدرالية الإفريقية عدم إذاعة مباراة الزمالك كرة القدم بنادي الزمالك نادي الزمالك مباراة الزمالك وأبو سليم الليبى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع إلى مستويات تاريخية| انهيار أسعار الذهب والدولار بعد إعلان الصفقة الكبرى

10 جنيهات مرة واحدة|انهيار الدولار بالسوق السوداء بعد توقيع اتفاقية رأس الحكمة

رمضان صبحي يثير الجدل بهذا المنشور.. شاهد

مصطفى يونس: هداف الزمالك هيروح الأهلي.. وطارق يحيى يرد: متعودين على الكباري

لو رجع الزمن أشتغل بواب وزبال للأهلي.. لاعب سابق يثير الجدل بتصريحات نارية

قرار عاجل في اتهام مرتضى منصور بإهانة محمود الخطيب

كاف يرفض طلب الأهلي وشوبير في اختبار قوي.. ماذا يحدث بالقلعة الحمراء؟

خبر صادم لتجار الدولار بالسوق السوداء

ترشيحاتنا

قرارات عاجلة من النيابة في محاولة اختطاف فتاة بالشروق على يد سائق أوبر

اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال غرب خان يونس

الرئيس السيسي ونظيره الإريتري يتباحثان بشأن تطورات القرن الأفريقي

بشكل رسمي .. كاف يخطر مسئولي الزمالك وأبو سليم بعدم إذاعة مباراة الغد| تفاصيل

الجرام يخسر 590 جنيهًا.. تراجع حاد في أسعار الذهب خلال أسبوع

سعر ارخص سيارة "أوتوماتيك" موديل 2024 في مصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد بتر قدم فنان عربي شهير.. معلومات صادمة عن مرضه

صعب يقعوا في الفخ| أكثر الأبراج خيانة.. تعرف عليها

كاف يرفض طلب الأهلي وشوبير في اختبار قوي.. ماذا يحدث بالقلعة الحمراء؟

ريهام حجاج مع سامح عبد العزيز فى منطقة أبو رواش بسبب صدفة.. صور

فيديو

تهاوي الذهب والدولار.. مفاجأة في أسعار الأصفر والأخضر اليوم

الكيراتين والبروتين للشعر يسبب السرطان.. نصيحة من هاني الناظر قبل وفاته

دور مختلف .. هبة حسن تكشف عن أعمالها القادمة |خاص

اللي بيحصل ده قلة أدب وتطاول.. يوتيوب يحذف أغنية حسام حبيب «كدابة»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لولا دا سيلفيا الذى زارنا أخيرا

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

اﻟﻤﺰﻳﺪ