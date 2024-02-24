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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب مخاوف من الإرهاب.. إغلاق أبواب متنزه هيلو كيتي في طوكيو

هيلو كيتي
هيلو كيتي

أغلق متنزه ترفيهي في العاصمة اليابانية طوكيو أبوابه، اليوم السبت، بسبب تحذير من هجوم "إرهابي" ورد عبر البريد الإلكتروني.

وأعلنت الشركة المشغلة لمتنزه سانريو بورولاند أن أبواب المتنزه الذي يتضمن شخصية هيلو كيتي الكرتونية الشهيرة سيغلق مؤقتا اليوم لعدم القدرة على ضمان سلامة العملاء ومقدمي العروض والموظفين في الموقع كما ينبغي في الوقت الحالي، وفقًا لما نقلته وكالة “رويترز” للأنباء.

وتعد شخصية هيلو كيتي من ابتكار شركة سانريو وتحتفل بالذكرى الخمسين لها هذا العام، وهي من أشهر الشخصيات الكرتونية في اليابان.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) أن الشرطة التي تفقدت المتنزه بعدما تلقت التحذير عبر البريد الإلكتروني، لم تجد أي شيء مريب.

 ولم تذكر الهيئة مصدرا لمعلوماتها.

متنزه ترفيهي طوكيو هجوم شخصية هيلو كيتي متنزه سانريو بورولاند

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