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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تقدم في محادثات باريس بشأن الرهائن بعد اقتراح أمريكي مصري قطري جديد

صدى البلد

قدم المسؤولون الأمريكيون والقطريون والمصريون إطارًا جديدًا أكثر شمولاً لدفع مفاوضات الرهائن، في اجتماع محوري عقد في باريس أمس.

وفقًا لمصادر مطلعة على الأمر عن كثب تحدثت لموقع أكسيوس الأمريكي. وكان الاجتماع، الذي ضم ممثلين رفيعي المستوى مثل مدير وكالة المخابرات المركزية بيل بيرنز ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، يهدف إلى معالجة الأزمة المستمرة المتعلقة بالرهائن المحتجزين في غزة.

تشمل العناصر الرئيسية للاقتراح المحدث إطلاق سراح حوالي 40 رهينة لدى حماس مقابل وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع وإطلاق سراح مئات السجناء الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل. والجدير بالذكر أن هذا الاقتراح يمثل تقدمًا كبيرًا عن التكرارات السابقة، حيث يقدم خطة أكثر تفصيلاً للحل.

وبحسب ما ورد فإن إدارة بايدن حريصة على التوصل إلى اتفاق قبل بداية شهر رمضان، أي ما يزيد قليلاً عن أسبوعين. وتؤكد هذه الضرورة الملحة أهمية اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة لمعالجة المخاوف الإنسانية والأمنية المحيطة بحالة الرهائن.

وتشير مصادر قريبة من المفاوضات إلى أنه تم إحراز تقدم خلال محادثات باريس، مما قد يمهد الطريق لمزيد من المناقشات الجوهرية في الأيام المقبلة. ومع ذلك، فإن الموافقة على الإطار المقترح تتوقف على تعاون جميع الأطراف المعنية، وخاصة حماس، التي يجب أن توافق على الشروط التي وضعها الوسطاء.

عند عودتهم إلى إسرائيل، من المقرر أن يطلع الوفد الإسرائيلي، الذي يضم مسؤولين من الموساد والشين بيت ومخابرات الجيش الإسرائيلي، مجلس الوزراء الحربي على التطورات. ومن المرجح أن تشكل نتيجة هذا الإحاطة مسار المفاوضات المستقبلية وتحدد جدوى التوصل إلى حل.

للمضي قدمًا، سيتم تركيز الاهتمام على اجتماعات المتابعة في الأيام المقبلة، حيث سيتم مزيد من التدقيق في الإطار المقترح وربما تحسينه. ويتم التأكيد على أن الانتقال إلى مفاوضات تفصيلية مشروط بالحصول على موافقة جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك حماس، من خلال جهود الوسطاء القطريين والمصريين.

 

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