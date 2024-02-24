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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

8 م.جازر جديدة في غزة ودعوات لحظر توريد السلاح إلى إسرائيل

صدى البلد

دعت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم السبت، إلى مراجعة انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإلي تطبيق حظر توريد السلاح إلي إسرائيل.

وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، ارتكاب م.جازر جديدة في غزة مع دخول العدوان على القطاع يومه الـ141، كان أبرزها مجزرة دير البلح (وسط) التي راح ضحيتها 26 شهيدا وعشرات المصابين. 

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي عشرة مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 104 شهيد و 160 اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية لترتفع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 29606 شهداء و69737 مصابا منذ السابع من اكتوبر الماضي.

وارتكبت قوات الاحتلال 2573 مجزرة خلال 140 يوما من العدوان على غزة، أسفرت عن أكثر من 36 ألف شهيد ومفقود، وأكثر من 60 ألف مصاب، بينهم نحو 11 ألف إصاباتهم تستدعي نقلهم إلى الخارج لاستكمال العلاج. 

من جانبهم، نظم مواطنون من مخيم جباليا في شمال غزة وقفة أكدوا خلالها أنهم يعانون مجاعة حقيقية، وأن منع الاحتلال دخول المساعدات الإنسانية هدفه دفعهم للنزوح لجنوب القطاع. 

ونفذ طيران الاحتلال أحزمة نارية على بلدة خزاعة شرق خان يونس. وقالت منظمة "بتسليم" الاسرائيلية ان جيش الاحتلال دمر كل مباني قرية خزاعة لإقامة منطقة عازلة شرق خان يونس. ولا تزال قوات الاحتلال تحاصر مجمع ناصر الطبي وتخرجه من الخدمة.

ودمر طيران الاحتلال مسجد "عمار بن ياسر"، في منطقة الشحايدة شمال عبسان الكبيرة شرق خان يونس. ونسف جيش الاحتلال منازل سكنية في حي الأمل.

وحذرت مديرية الدفاع المدني في غزة، من أن استمرار منع إسرائيل إدخال الغذاء والدواء للمحاصرين في محافظتي غزة والشمال يهدد حياة أكثر من 700 ألف فلسطيني .

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة أشرف قدرة إن أكثر من مليون شخص يعانون من سوء تغذية واضح في القطاع. 

وأضاف المتحدث أن الاحتلال يرفض إيصال المواد الطبية والوقود إلى شمال غزة، مشيرا إلى أن الاحتلال دمر 150 مؤسسة طبية وأخرج 32 مستشفى عن الخدمة.

وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت اليوم السبت علي وسائل التواصل الإجتماعي قيام بعض الأهالي بذبح حصان أصيب في قصف إسرائيلي من أجل إطعام النازحين داخل مدرسة الفلاح في مدينة غزة.

غزة إسرائيل السلاح مجازر حماس

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