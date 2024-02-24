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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لتقييم المفاوضات مع حماس.. مجلس الحرب الإسرائيلي يجتمع الليلة

يحيى السنوار وبنيامين
يحيى السنوار وبنيامين نتنياهو

توقع مسؤول إسرائيلي، مساء اليوم السبت، أن يجتمع مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي الليلة، وذلك على خلفية التقدم في المفاوضات بشأن صفقة الأسرى مع حركة حماس، وفقا لما ذكرته صحيفة "إسرائيل اليوم".

وكشفت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم السبت، عن حدوث تقدم في المفاوضات بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية حماس بشأن صفقة تبادل الأسرى وذلك بعد اجتماع باريس 2.

ووفقا لصحيفة "إسرائيل اليوم" فقد عاد الوفد الإسرائيلي صباح اليوم السبت من اجتماع باريس حيث جرت محادثات بشأن المفاوضات حول صفقة تبادل أسرى.

وقال مسؤول سياسي إسرائيلي إن هناك تقدما في الموضوع، أن الطرفان سيناقشان الأسماء قريبا، لكنه أشار إلى أن هناك أشياء قد تتغير .

وأضاف أنه تم الاتفاق على إطار جديد وأنه يمكن الاتفاق عليه، موضحا أنه تم التوقيع عليه.

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