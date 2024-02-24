خبراء تعليم يطالبون بوضع معايير لانتقاء المواهب والمتفوقين..ودعم غير محدود للطلاب الغير القادرين

خبراء يطالبون بوضع معايير لانتقاء المواهب والمتفوقين..ودعم غير محدود للطلاب الغير القادرين



تذليل الصعوبات المالية في الجامعات وتوفير رعاية للطلاب الغير قادرين يعتبر أمرًا هامًا، ويواجه العديد من الطلاب تحديات مالية تؤثر على قدرتهم على الدراسية وتحقيق امالهم، من أجل تعزيز المساواة والفرص العادلة في التعليم العالي علاوة على، رعاية ووضع ضوابط لانتقاء المواهب والطلاب المتميزين في الجامعات أمرًا ضروري لتعزيز التعليم العالي وتطوير المواهب الفردية، لتوفير فرص للطلاب الموهوبين لتحقيق ذاتهم.



قال محمد رجاء عميد كلية العلوم جامعة عين شمس إنه يمكن للطلاب غير القادرين يمكنهم الحصول على التكافل ويتطلب الأمر عمل بحث اجتماعي للطالب مرفقاً به الأوراق التالية: صورة بطاقة الأب والأم والطالب، ومفردات مرتب الأب والأم في حالة لو كانوا موظفين، وبيان معاش مختوم في حالة خروج أحد الآباء على المعاش، وصور من شهادة الوفاة في حالة وفاة احد الوالدين، وشهادة الحيازة الزراعية في حالة المزارع، وفي حالة العمل الحر إقرار بالدخل موقع من ولى الأمر.

وأوضح عميد علوم عين شمس، أنه بعد استكمال الطالب للأوراق المطلوبة (خلال اسبوع من تاريخ استلام الخطاب الموجه للشئون الاجتماعية)، يقوم الطالب بتسليم هذه الأوراق بمقر رعاية الشباب، ويتم فحص جميع الأوراق عن طريق الموظف المختص بإدارة رعاية الشباب للتأكد من الحالة وإبداء الرأي، وبعدها يتم إخطار الطالب بالنتيجة.

وكشف محمد رجاء خلال تصريحاته لصدى البلد عن شروط الحصول على الدعم، أن يكون الطالب مصري الجنسية، وألا يكون وقعت عليه عقوبات تأديبية، وألا يزيد متوسط نصيب الفرد من دخل الأسرة شهريا عن الحد الذى يحدده مجلس إدارة الصندوق كل عام.

وأوضح آليات دعم الطلاب من صندوق التكافل،لافتا الى أن صندوق التكافل له قواعد وضوابط معينة تجري علي جميع الطلاب.

وأشار إلي أن هناك دعما غير محدود يجري تقديمه للطلاب المتعثرين غير القادرين على سداد مصاريف العام الجامعي، وكذلك المدن الجامعية.

ومن جانبه قال هشام الحريري وكيل كلية زراعة جامعة عين شمس، إن هناك دعما وميزانية كبيرة، لمكاتب رعاية الشباب، لسداد مصاريف الكليات والمدن الجامعية للطلاب المتعثرين، وغير القادرين والأيتام، وفقا للأوراق الثبوتية المقدمة، ومن يثبت أنه غير قادر.

وأوضح وكيل زراعة عين شمس، أن الجامعة تدعم صناديق رعاية الشباب بمختلف الكليات سنويا، لسداد المصاريف الدراسية، للطلاب المتعثرين في سداد المصاريف الدراسية والمدن الجامعية، بخلاف الدعم الذي جرى تقديمه بشأن الرعاية الصحية الشاملة.



ومن جانبها قالت الدكتورة أمل شمس استاذ علم الاجتماع بكلية التربية ،انه يمكن أن تبدأ المؤسسات الجامعية بتعزيز التوعية والتدريب بشأن التنوع والتضمين لأعضاء هيئة التدريس والموظفين.

كما شدد علي تنظيم ورش عمل وندوات ودورات تدريبية حول قضايا التنوع، والتواصل الفعال مع الطلاب من خلفيات مختلفة، يهدف ذلك إلى زيادة الوعي والفهم وتطوير المهارات اللازمة لخلق بيئة داعمة.

وأكدت على إنشاء مراكز الدعم الطلابي التي توفر الموارد والخدمات التي يحتاجها الطلاب، ويمكن أن تشمل هذه الموارد والخدمات الدعم الأكاديمي، والتوجيه الوظيفي، والمشورة الشخصية، والدعم النفسي والصحي والتى تهدف إلى تعزيز رفاهية الطلاب ونجاحهم الأكاديمي والشخصي.

وطالبت ، بتقديم برامج التوجيه الأكاديمي التي تساعد الطلاب على اختيار المسار الأكاديمي المناسب وتحقيق أهدافهم التعليمية والمهنية.

وأكدت شمس ، أن الجامعات تسعي إلى دعم الطلاب غير القادرين ماديا وتقديم يد العون لهم فى إطار الدور المجتمعي التى تقوم بها الجامعة فى تقديم كل سبل الدعم والرعاية الاجتماعية لأبنائها، وذلك لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم وسد احتياجات الطلاب والعاملين بالجامعة، وتقديم خدمات تعليمية متميزة لفئة كبيرة منهم وتحقيق التكافؤ بين طلاب الجامعة وعدم وضع فروق عنصرية بينهم وبين غيرهم من الطلاب.

وأوضحت الاستاذ بكلية التربية، أن صندوق التكافل الاجتماعي يساهم بالجامعات الحكومية المصرية في تحقيق الضمان الاجتماعى للطلاب بصورة المختلفة من تأمين أو رعاية اجتماعية، ويساعدهم على حل المشاكل التى تحول بينهم وبين دراستهم بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة.

وتابعت إنه يجب على وزارة التربية والتعليم اتخاذ قرارات جيدة وسريعة لهؤلاء الطلاب والذي سيشجع على اكتشاف المواهب بالمدارس، وتحقيق المساواة بين الطلاب المتفوقين رياضيا وفنيا وعلميا وتكنولوجيا.

وطالبت شمس بزيادة عدد مدارس المتفوقين (STEM) بكل محافظات مصر ،مع وضع إستراتيجيات حازمة وسن قوانين لتحديد معايير علمية لانتقاء الموهوبين، ورعايتهم .

وأكدت استاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس أن تطبيق حافز التفوق للموهوبين بالثانوية العامة سيسهم فى اكتشاف وتخريج دفعات من الموهوبين قبل أن يلتحقوا بالجامعات دون اكتشاف موهبتهم، ومن الممكن أن توجه هذه الموهبة الطالب لدراسة تخصص لم يكن مخططا له.

وشددت الدكتورة أمل شمس على أهمية صقل مهارات الطلاب المبدعين والنوابغ والموهوبين، مشيدة بدور وزارة التربية والتعليم في التطوير المستمر بالمناهج الدراسية التي تعتمد بشكل كبير على الفهم وليس الحفظ والتلقين.



ومن جانبه قالت الدكتورة سامية خضر استاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس، أن مراكز رعاية الموهوبين والنوابغ والمبدعين بالجامعات المصرية تساهم في أعداد وتهيئة بيئة مناسبة للطلاب للمساعدة في اكتشاف قدراتهم الابداعية والابتكارية بما يفيد المجتمع وتنمية البيئة بالاضافة إلي تنمية القدرات الفنية والرياضية والعلمية والابتكارية والإبداعية لديهم لتتحول إلى إبداع على أرض الواقع لمواكبة التطور الهائل في كافة المجالات.

وأشارت الدكتورة سامية خضر ،الي مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس الذي يعتبر الأول على مستوى الجامعات المصرية الحكومية للابتكار وريادة الأعمال.



وأكدت أنه من الضروي أن تهدف الجامعات من خلال مراكز الابتكار وريادة الاعمال الي دعم ورواد الأعمال من جميع منتسبي الجامعات والخروج بأفكارهم وابتكاراتهم إلى العالم وخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأضافت، ضرورة ضم عدة مراكز للتوظيف والتدريب وتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس لاكسابهم المزيد من المهارات بالإضافة لقاعات للمناقشات وحاضنات أفكار كما أنه مجهز بصورة عالية طبقا لأحدث المقاييس العالمية.