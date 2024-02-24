لتميزهم في العمل.. تكريم 47 منسقا بإدارة الموهوبين والتعلم الذكي بـ قنا

كرم الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، ومنال عبد الوهاب، وكيل المديرية، 47 من منسقي إدارة الموهوبين والتعلم الذكي ومديري ومسئولي الموهوبين المتميزين ببعض المدارس بالإدارات التعليمية.

أقيمت فعاليات التكريم بقاعة الأزمات بمديرية التربية والتعليم، بحضور الدكتورة مها محمد محسن، مدير إدارة الموهوبين، و أسامة قدوس، مدير إدارة العلاقات العامة و الإعلام.





وأثنى وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، على جهد إدارة الموهوبين في اكتشاف المواهب وتبنيها و تنميتها، موجهاً بتكامل المهام والأدوار مع مسئولي الانشطة والتطوير التكنولوجي والحاسب الآلي لتوفير بيئة ملائمة تدعم الطالب وتحفزه و تعزز آلية الاستيعاب لديه.



وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، إلى مواكبة مقتضيات العصر والتوسع في عقد دورات وورش عمل حول مجابهة حروب الجيل الخامس، والإلمام بأوجه الاستفادة من الذكاء الاصطناعى، و تنشئة جيل قادر على النهوض بالوطن و تحقيق أطر تنمية وفق استراتيجية مصر 2030.

يذكر أن إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بقنا دعمت الطالبة مارولا أمير نادر التي مثلت جمهورية مصر العربية في مسابقات برمجة الروبوت في سنغافورة واندونيسيا، وكانت ضمن وفد الوزارة باليابان.