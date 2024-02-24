عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي: قدمنا لأوكرانيا مساعدات بأكثر من 130 مليار يورو

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، أن الاتحاد الأوروبي قدم لأوكرانيا مساعدات بأكثر من 130 مليار يورو منذ 24 فبراير 2022.

وقال لقناة "رادا" التلفزيونية: "لقد قدمنا 82 أو 83 مليار يورو لدعم أوكرانيا. كما تضمنت الحزمة الإضافية من المساعدات المالية الكلية 50 مليار يورو أخرى".

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي سيواصل تقديم الدعم المالي لأوكرانيا على أساس منتظم.

وصرح ميشيل في وقت سابق، أن دول الاتحاد الأوروبي أقرت برنامجا طويل الأجل لمساعدة أوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو يمتد حتى نهاية عام 2027.

ووعدت المفوضية الأوروبية بتقديم 33 مليار يورو منها لنظام كييف كقروض ائتمان، و17 مليار يورو "على شكل منح"، أي هبة، وهذا البرنامج بالذات كان أحد المواضيع الرئيسية للقمة.

ويهدف هذا البرنامج إلى دعم ميزانية الدولة الأوكرانية وتوفير أموال "للنفقات الجارية"، والتي تذهب كرواتب للموظفين المدنيين والعسكريين، ودفع معاشات التقاعد والتعويضات لأسر العسكريين الذين سقطوا في الجبهة.

وبعد مرور عامين من الحرب، تعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، بأن تهزم أوكرانيا روسيا، فيما قال القائد الأعلى للجيش الأوكراني 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دعاء ليلة النصف من شعبان.. ردده الآن يمحو ذنوبك ويقضي حوائجك ويعطيك الخيرات

دعاء ليلة النصف من شعبان لزيادة الرزق.. ترفع فيها الأعمال إلى الله

لو رجع الزمن أشتغل بواب وزبال للأهلي.. لاعب سابق يثير الجدل بتصريحات نارية

كاف يفجر مفاجأة بشأن إيقاف ياسر إبراهيم ومحمد هاني بدوري أبطال أفريقيا

أول تعليق من أوبر لـ"صدى البلد" بعد اتهام سائقها بمحاولة خطف فتاة

تدهور الحالة الصحية لبطل مسلسل فرقة ناجي عطا الله ودخوله في غيبوبة

قفلت زجاج السيارة ورشيت معطر.. اعترافات المتهم في حادث سيدة طريق السويس

مصادر للقاهرة الإخبارية: مصر تقيم معسكر النازحين 2 بخان يونس بسعة 400 خيمة

موضوعات متعلقة

زعماء أوروبيون يزورون كييف ويتعهدون بدعم أوكرانيا في ذكرى الحرب

الدفاع الجوي الروسي يسقط مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك

مندوب إيران بالأمم المتحدة: الاتهامات الأمريكية لطهران تهدف لإضفاء الشرعية على العدوان

البحرية البريطانية تطلق إنذارا بشأن تدريبات إطلاق النار قرب سواحل السعودية

الاتحاد الأوربي يطلق تحالفا جديدا للمساعدة في صد هجمات الحوثيين وحماية الملاحة الدولية

فيصل بن فرحان: منفتحون على أي نقاشات.. ووجود دولة فلسطينية «أولوية»

صحف الإمارات.. حكومات المستقبل تلتقي بدبي.. قمة الحكومات تشعل شمعتها الـ11

الجيش الإسرائيلي: مقـ.تل قائد كتيبة 630 احتياط وجندي بتفجير مبنى جنوب غزة

ترشيحاتنا

نتنياهو: إسرائيل تعمل على مخطط آخر بشأن صفقة أسرى محتملة

توقعات بانخفاض سعر الصرف ووقف التضخم في مصر بعد صفقة "رأس الحكمة"

دعاء ليلة النصف من شعبان للميت .. يسعد به ويضيء قبره ويدخله الجنة

شرطة الاحتلال الإسرائيلي تعتقل المتظاهرين ضد نتنياهو بتل أبيب| فيديو

من مسجد الإمام الحسين.. الأوقاف تحتفل بليلة النصف من شعبان ..صور

نانت يفوز على لوريان بهدف نظيف بالدوري الفرنسي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوع خضار ب 4 جنيهات بس .. يقلل الوزن ويمنع السرطان

بعد نجاح فيلم"الحريفة": كزبرة: كنت قدها واستنوا الجزء التاني

3 مفاجآت من الشيف بوراك لأطفال المخيمات في تركيا.. صور

شكلها اتغير| 10 إطلالات أثارت الجدل لـ سمية الخشاب

فيديو

حيلة جمعا بها 63 مليون جنيه.. عاطلان ينفذان أكبر عملية نصب على المواطنين|فيديو

قفزت من السيارة.. تفاصيل قضية حبيبة الشماع فتاة الشروق بعد محاولة اختطافها

أكتر من «الثلثين».. رسوب جماعي في صيدلة سوهاج والنسبة صادمة

مسلسلات رمضان 2024| طرح البرومو الرسمي لمسلسل "محارب"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: لحظة الأدرينالين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الأيادي المرتعشة

مي حمدي

مي حمدي تكتب: بائع البرتقال

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

اﻟﻤﺰﻳﺪ