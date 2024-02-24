زعماء أوروبيون يزورون كييف ويتعهدون بدعم أوكرانيا في ذكرى الحرب

تعهدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بأن أوروبا ستدعم أوكرانيا حتى تصبح 'حرة أخيرًا' وذلك عندما وصلت هي وثلاثة زعماء غربيين آخرين إلى كييف لإظهار التضامن في الذكرى الثانية للغزو الروسي واسع النطاق.

كانت الزيارة التي قامت بها فون دير لاين ورؤساء وزراء إيطاليا وكندا وبلجيكا - جيورجيا ميلوني وجاستن ترودو وألكسندر دي كرو - بمثابة إظهار للدعم في الوقت الذي تعاني فيه أوكرانيا من نقص الإمدادات العسكرية التي تلحق الضرر بها في ساحة المعركة بينما تتمتع موسكو بالمكاسب الإقليمية.

وكتبت فون دير لاين، التي جاءت مع الآخرين على متن قطار ليلي من بولندا المجاورة، على منصة التواصل الاجتماعي اكس: 'نحن نقف بحزم إلى جانب أوكرانيا أكثر من أي وقت مضى.. ماليا واقتصاديا وعسكريا ومعنويا.. حتى تتحرر البلاد أخيرا'.

وزار الزعماء مطار هوستوميل الذي شهد معركة شرسة في بداية الغزو عندما حاولت روسيا إرسال مظليين جوا للسيطرة على العاصمة كييف على بعد بضعة كيلومترات.

وقالت ميلوني: 'نحن هنا اليوم لنعرب عن شكرنا لهؤلاء الرجال والنساء الذين لم يهربوا في 24 فبراير قبل عامين وقاتلوا بدلا من ذلك.. هذا المكان هو رمز لإخفاقات موسكو، رمز الفخر الأوكراني.'

واحتضن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الزعماء الغربيين وألقى خطابًا متلفزًا على خلفية الطائرات المحطمة.

وأضاف: 'قبل عامين واجهنا قوات العدو هنا بالنار، وبعد عامين، نلتقي بأصدقائنا وشركائنا هنا'.

وأضاف 'أي شخص عادي يريد أن تنتهي الحرب. لكن لا أحد منا سيسمح لأوكرانيا بأن تنتهي'. إن كلمة 'مستقلة' ستظل دائمًا بجوار كلمة 'أوكرانيا' في التاريخ المستقبلي'.

في سياق متصل قال حاكم إقليم أوديسا إن طائرات روسية بدون طيار هاجمت ميناء أوديسا لليلة الثانية على التوالي، وأصابت مبنى سكنيا، مما أسفر عن مقتل شخص. وفي دنيبرو، ضربت طائرة روسية بدون طيار مبنى سكنيا وكشفت عملية إنقاذ عن قتيلين.

وفي الوقت نفسه، قال مصدر في كييف إن طائرات بدون طيار أوكرانية تسببت في حريق في مصنع للصلب الروسي، قال مسؤول روسي إنه مصنع في ليبيتسك، على بعد حوالي 400 كيلومتر (250 ميلاً) من أوكرانيا، المسؤول عن حوالي 18٪ من الإنتاج الروسي.

ومن المتوقع أن توقع ميلوني وترودو اتفاقيات أمنية مع زيلينسكي خلال إقامتهما القصيرة، وذلك تمشيا مع الصفقات المتفق عليها مؤخرا مع فرنسا وألمانيا بقيمة مليارات الدولارات.

ومع ذلك، فإن الجمهوريين في الكونجرس يعرقلون المساعدات التي وعد بها الرئيس الأمريكي جو بايدن بقيمة 61 مليار دولار، مما يلقي بظلال طويلة على آمال كييف في صد الجيش الروسي الأكبر حجما والأفضل تجهيزا.

كان من المقرر أن يشارك بايدن في مؤتمر عبر الفيديو لزعماء الديمقراطيات الكبرى في مجموعة السبع يوم السبت، مع دعوة زيلينسكي للانضمام إليه.

ويرى الغرب أن الغزو عمل عدواني غير مبرر يجب صده، وقالت إيطاليا، التي تتولى الرئاسة الحالية لمجموعة السبع، إن من الضروري تحدي التصورات التي تقول إنها سئمت الصراع وأن روسيا تنتصر.

عندما تدفقت الدبابات وقوات المشاة الروسية عبر الحدود قبل فجر يوم 24 فبراير 2022، تحدى سكان أوكرانيا البالغ عددهم 40 مليون نسمة التوقعات من خلال إبطاء ووقف تقدمهم.

لكن مع دخول الحرب عامها الثالث، فإن الانتكاسات في الشرق جعلت الجيش الأوكراني يبدو عرضة للخطر.

وفي سعيه للحفاظ على التركيز الغربي على أوكرانيا، حذر زيلينسكي من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد لا يتوقف عند حدود أوكرانيا إذا خرج منتصرا.

وينفي بوتين مثل هذه الادعاءات، ويصور الحرب على أنها صراع أوسع مع الولايات المتحدة، التي يقول إنها تهدف إلى تفكيك روسيا.

وتم التخطيط لإقامة احتفالات الذكرى السنوية في جميع أنحاء أوكرانيا، بما في ذلك مراسم لإحياء ذكرى أولئك الذين لقوا حتفهم في بوتشا، شمال كييف - التي شهدت بعض أسوأ جرائم الحرب المزعومة في الصراع.

قالت أوكرانيا، الجمعة، إنها بدأت تحقيقات في أكثر من 122 ألف جريمة حرب مشتبه بها خلال العامين الماضيين، وهو ما تنفي روسيا قيامه به.

وتلاشت الصدمة الأولية للغزو تدريجيًا وتحولت إلى اعتياد ثم إلى إرهاق، حيث شاهد العالم المكاسب الروسية الأولية والهجوم الأوكراني المضاد المذهل في أواخر عام 2022 يتباطأ في حرب الخنادق الطاحنة.

وفي مشاهد تذكرنا بساحات القتال في الحرب العالمية الأولى، يموت الآلاف من الجنود تحت نيران المدفعية الثقيلة، وأحيانا على بعد بضعة كيلومترات من الأرض.

وقام الجانبان بتطوير أساطيل ضخمة ومتطورة من الطائرات بدون طيار الجوية والبحرية للمراقبة والهجوم.

وقد تفضل روسيا، التي لديها عدد أكبر بكثير من السكان لتجديد صفوف الجيش وميزانية عسكرية أكبر، حربا طويلة الأمد، على الرغم من أن تكاليفها كانت باهظة في ظل سعيها للتغلب على العقوبات والاعتماد المتزايد على الصين.

موقف أوكرانيا أصبح محفوفاً بالمخاطر

أما موقف أوكرانيا فهو أكثر خطورة، لقد تم تدمير القرى والبلدات والمدن، والقوات منهكة، وتتساقط الصواريخ الروسية وهجمات الطائرات بدون طيار بشكل شبه يومي.

وسجلت روسيا هذا الشهر أكبر انتصار لها منذ تسعة أشهر، حيث استولت على بلدة أفدييفكا الشرقية وأنهت أشهراً من القتال الدامي في المناطق الحضرية.

ومع ذلك، ظل زيلينسكي متحديا، وقال للدبلوماسيين في كييف هذا الأسبوع في خطاب عاطفي: 'أنا مقتنع بأن النصر ينتظرنا'. 'على وجه الخصوص، بفضل الوحدة ودعمكم'.

وقالت دراسة حديثة للبنك الدولي إن إعادة بناء الاقتصاد الأوكراني قد تكلف ما يقرب من 500 مليار دولار.

وقد تضررت أو دمرت مليوني وحدة سكنية، ولا يزال ما يقرب من 6 ملايين شخص في الخارج بعد فرارهم من الغزو.

وبالإضافة إلى السعي للحصول على المال والأسلحة، يروج زيلينسكي لتشريع يسمح لأوكرانيا بتعبئة ما يصل إلى نصف مليون جندي إضافي، وهو هدف يقول بعض الاقتصاديين إنه قد يصيب الاقتصاد بالشلل.

لقد أثبتت الموارد المالية الروسية حتى الآن قدرتها على الصمود في مواجهة العقوبات غير المسبوقة. ففي حين تراجعت صادرات الغاز الطبيعي، صمدت مبيعات النفط، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى المشتريات الهندية والصينية، كما تعزز الاقتصاد بفضل الإنفاق الدفاعي الضخم.

كما عاقبت روسيا بلا رحمة المعارضة بشأن الحرب. في 16 فبراير، توفي أليكسي نافالني، أقوى معارضي بوتين على المستوى المحلي، فجأة لأسباب غير مبررة في مستعمرة جزائية في القطب الشمالي، حيث كان يقضي أحكاماً بالسجن بلغ مجموعها أكثر من 30 عاماً.