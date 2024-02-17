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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فيصل بن فرحان: منفتحون على أي نقاشات.. ووجود دولة فلسطينية «أولوية»

صدى البلد

قال وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، إن الأولوية يجب أن تكون الآن لإنهاء الكارثة الإنسانية في قطاع غزة

وأضاف وزير الخارجية السعودي خلال مشاركته في جلسة نقاشية حول السلام  والاستقرار في الشرق الأوسط على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن، أننا منفتحون على أي نقاشات ووجود دولة فلسطينية أولوية.

وأكد وزير الخارجية السعودي قناعته التامة بأن الطريق الوحيد نحو الأمن والاستقرار في المنطقة بما فيها إسرائيل هو من خلال إقامة دولة فلسطينية.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

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