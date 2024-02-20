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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الدفاع الجوي الروسي يسقط مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك

الدفاع الجوي الروسي
الدفاع الجوي الروسي

قال حاكم مقاطعة بريانسك، ألكسندر بوغوماز، إن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة بدون طيار أوكرانية فوق منطقة بوجارسكي في منطقة بريانسك، ولم تقع إصابات أو دمار.

وأضاف عبر قناته بتطبيق "تلغرام"، "تم إيقاف محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة بدون طيار. 

تم تدمير المسيرة فوق أراضي منطقة بوجارسكي من قبل قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع في روسيا الاتحادية".

وأضاف بوغوماز. "لم تكن هناك إصابات أو أضرار. خدمات العمليات والطوارئ تعمل على الفور".

ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

حاكم مقاطعة بريانسك طائرة بدون طيار منطقة بوجارسكي العملية العسكرية الروسية

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