أستاذ استثمار: رأس الحكمة يحل أزمة سعر الصرف ويوفر آلاف فرص العمل

قال الدكتور هشام إبراهيم ، أستاذ الاستثمار، إن إعلان الإمارات عن استثمار 35 مليار دولار في مشروع رأس الحكمة مسألة مهمة جدًا، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية لم تعتاد على الاستثمار بهذا القدر من قبل.

وتابع "إبراهيم"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء السبت، أن هذا الحدث له الكثير من الدلالات على مستوى العالم، خاصة أن العالم يمر بظروف استثنائية ، وهذه الاستثمارت ترسل رسالة لكافة المستثمريين بأن المناخ الاستثمارى في مصر يفتح أفاقًا جديدة لدخول المزيد من الاستثمارات إلى مصر الفترة المقبلة.



ولفت إلى أن مصر تستهدف استدامة التمويل وتوليد فرص العمل، ورفع معدل النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن التنمية المستدامة تحمي مصر من الازمات المتعقلة بالنقد الأجنبي.

تدفق الاستثمارات



وأشار إلى أن مشروع رأس الحكمة ليس عبارة عن بيع للدولة لقطع أرض على الساحل الشمالي، مشيرًا إلى أن الدولة حريصة كل الحرص على كل مواردها الاقتصادية، وهذا المشروع تتشارك فيه الدولة بنسبة 35%، خلاف أن هذا المشروع سيؤدي إلى تدفق الاستثمارات خلال الفترة القريبة، وهذا يساهم في حل أزمة الصرف بصورة كبيرة، ويوفر الآلاف من فرص العمل.