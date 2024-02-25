نجم الأهلي السابق يكشف صدمة للجماهير بشأن نجم الفريق

كشف ماهر همام نجم الأهلي السابق صدمة لجماهير الأهلي بشأن نجم الفريق ياسر إبراهيم عبر حسابة بموقع فيسبوك.

وكتب ماهر همام: ياسر إبراهيم يغيب عن المباريات لـمدة أسبوعين بسبب إصابته في العضلة الخلفية، والبتالي سيغيب عن مباراة الزمالك بنهائي كأس مصر .

وحقق فريق الكرة بالنادي الأهلي فوزًا صعبًا أمام ميدياما الغاني بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع بينهما، امس الجمعة، في دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلى لمواجهة بلدية المحلة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل الموافق 27 فبراير الجاري، في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة، 8 مساء بتوقيت السعودية.

ويحتل الأهلى المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة بعدما لعب 6 مباريات حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في 2 ولم يخسر وسجل لاعبيه 12 هدف وتلقت شباكه 4 أهداف.