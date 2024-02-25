عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة الوادي الجديد تستكمل برنامجها لتعريف الشباب بكيفية الاستفادة من مُبادرة «مشروعك»

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد

أعلنت محافظة الوادي الجديد، عن استكمال البرنامج التوعوي لشباب الخريجين عن كيفية الاستفادة من مبادرة مشروعك والذي يهدف إلي توفير قروض ميسرة لتنفيذ مشروعات متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة للشباب؛ وتوفير قروض ميسرة لتنفيذ مشروعات متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة للشباب؛ لتوفير فرص عمل من خلال المشروع القومي للتنمية البشرية والمجتمعية «مشروعك» بتمويل من البنوك المصرية والذي ساهم بشكل ملموس في دعم وتشجيع الشباب على الإقدام على إقامة المشروعات، تنفيذاً لرؤية مصر 2030.
 

وزير التعليم العالي يتفقد مزارع جامعة الوادي الجديد


ويتضمن البرنامج التوعوي تنفيذ سلسلة ندوات على مستوى المراكز والقرى تنفيذاً لتوجيهات اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد  بضرورة فتح قنوات جديدة لتيسير كافة الإجراءات وتنويع المشروعات لتلبية احتياجات السوق من المنتجات المختلفة، و توفير كافة سبل الدعم والرعاية للشباب الراغبين في الحصول على تمويل لمشروعاتهم وتوفير جميع التسهيلات اللازمة لهم وتكثيف حملات التوعية لتعريف الشباب بكيفية التقديم على المبادرة  للاستفادة من جميع مميزات البرنامج، لما يمثله البرنامج من دور محوري في تنمية ودفع عجلة الإنتاج بشتى المجالات، وخلق جيل جديد من المستثمرين الشباب مما يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة للمواطنين.

احتياجات السوق احتياجا إقامة المشروعات احتياجات البنوك المصري البرنامج الاستفادة جامعة الوادى الجديد حافظة الوادى الجديد جامعة الوادى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 يتراجع 1000 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب بعد إعلان الصفقة الكبرى

«تحت الـ50».. انهيار سعر الدولار في السوق السوداء.. وهذا ثمنه رسميًا الآن

بعد الارتفاع غير المبرر.. مفاجأة في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

عبد المنصف: حسام حسن رفض يحضر فرحي.. وبيخاف ينام لوحده

45 جنيها| انهيار غير مسبوق في أسعار الدولار الآن بالأسواق

8 جنيهات إضافية| تراجع جديد في أسعار الدواجن بالأسواق.. ومفاجأة في ثمن البيض الان

دعاء ليلة النصف من شعبان.. 3 كلمات قبل النوم تمحو ذنوبك وتفتح الأبواب المغلقة

لولا براعته ما فاز الفريق على ميدياما.. مجدي عبد الغني يتغنى بنجم الأهلي

موضوعات متعلقة

وزير التعليم العالي ومحافظ الوادي الجديد يضعان حجر أساس مشروع أرض الجامعات

ترشيحاتنا

ليلة النصف من شعبان انتهت.. فهل خسرت دعاء المعجزات؟ علي جمعة: لديك فرصة

«الوزراء» يكشف حقيقة تسرب فيروس تنفسي جديد لمصر عبر الوافدين من الخارج

البحث عن مفقودين.. غرق معدية تحمل عمال شركة مقاولات بالجيزة

المؤتمر: لقاء السيسي ورئيس إريتريا يعكس حرص مصر على تحقيق الاستقرار بالمنطقة

عبدالمنصف: نتيجة 6-1 كبيرة لكنها عادية ولماذا لا يتحدثون عن خماسيات الشناوي

غناء الحيتان.. علماء يقتربون من حل اللغز المحيّر| شاهد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شركة تحول حافلة من خردة إلى استراحة للموظفين.. كيف ذلك؟

مكشوف البطن.. سيرين عبد النور تثير الجدل بفستان أحمر على السوشيال ميديا

يتجول بالمختبر.. أيلون ماسك ينشر فيديو للروبوت "أوبتيموس"| شاهد كيف يبدو

فستان نانسي عجرم يثير الجدل بدبي.. سعره خرافي

فيديو

يتجول بالمختبر.. أيلون ماسك ينشر فيديو للروبوت "أوبتيموس"| شاهد كيف يبدو

نجت بأعجوبة.. مقطع فيديو لفتاة ظلت معلقة لـ3 أيام متتالية

فيديو يحبس الأنفاس.. مشهد مروع لاصطدام 100 سيارة ببعضها بالصين

مسلسلات رمضان| طرح البرومو الرسمي لمسلسل "2024"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: لحظة الأدرينالين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الأيادي المرتعشة

مي حمدي

مي حمدي تكتب: بائع البرتقال

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

اﻟﻤﺰﻳﺪ