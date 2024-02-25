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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

رانيا منصور تخطف الأضواء بجمالها.. شاهد

صدى البلد

خطفت الفنانة رانيا منصور، أنظار متابعيها وجمهورها بصورة جديدة لها من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتألقت "رانيا منصور" بإطلالة أنثوية لافتة ،مرتدية فستانا باللون الموف ، واعتمدت مكياجا صاخبا أبرز جمال ملامحها.

كانت الفنانة رانيا منصور  قد قالت إن فيلم “السيستم” يعتبر رومانسي كوميدي ويناقش مواضيع العلاقات والإرتباط ، وأن هذهالتركيبة ستنال إعجاب الجمهور.

وأضافت رانيا منصور فى تصريحات خاصة لـ"صدي البلد": أنها تجسد دور شخصية عليا وهى أحد ضحايا السيستم. 

وعن كواليس العمل، قالت رانيا منصور إن أغلب مشاهدها كانت مع الفنان أحمد الفيشاوي ، وأنها سعدت بهذه التجربة ،وأن جميع العوامل جذبتها لخوض هذه التجربة السينمائية .

وعن التحضيرات الفنية الفترة القادمة ، قالت الفنانة رانيا منصور أنها انتهت من تصوير مسلسل “باسورد” ، وأنها الأنتصور مسلسل “الوصفة السحرية لزواج ناجح” ، ومن المقرر أن يعرض بعض الماراثون الرمضاني لعام 202

السيستم الماراثون الرمضاني الفيشاوي رانيا منصور كواليس العمل

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