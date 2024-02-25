تكلفة إصلاحه باهظة.. هاتف جديد من هواوي يثير الجدل

كشفت شركة هواوي Huawei، عن أحدث هاتف قابل للطي على شكل صدفي وهو Pocket 2، الذي يأتي كخليفة لطراز الشركة السابق Huawei Pocket S الذي تم إصداره في عام 2022.

ومن المقرر أن يباع هاتف Pocket 2، في الأسواق بشكل رسمي في الأول من مارس 2024، ولكن قبل إطلاقه، كشفت هواوي عن تكلفة قطع غيار هاتفها القابل للطي الجديد.



أسعار قطع غيار هاتف هواوي Huawei Pocket 2

وفقا لهواوي، فإن تكلفة اللوحة الأم تبلغ 3299 يوانا (464 دولار) للخيار بسعة 12 + 256 جيجابايت، وهي تعد المكون الأغلى سعر في قطع غيار هاتف Pocket 2.

وتأتي الشاشة في المرتبة الثانية من حيث التكلفة، حيث تبلغ تكلفتها 3019 يوانا (424 دولار)، ومن ناحية أخرى، فإن العنصر الأقل تكلفة هو جهاز الاستقبال بسعر 89 يوانا فقط (12 دولار).

ويشار إلى أن هذه الأسعار مجرد أسعار المكونات الفردية لإصلاح هاتف Pocket 2 في الصين فقط، وقد تكون تكلفة الإصلاح الفعلية أعلى اعتمادا على مدى الضرر الذي تضر له الجهاز.

أسعار قطع غيار هاتف هواوي Huawei Pocket 2

سعر هواوي Huawei Pocket 2

ليس من المستغرب أن تكون تكلفة إصلاح الجهاز باهظة للغاية، فقد أعلنت هواوي عن هاتف Pocket 2، بسعر مرتفع مقارنة بسابقه Huawei Pocket S.

ويبلغ سعر إصدار هواوي السابق Pocket S، عند إطلاقه في الصين حوالي 820 دولار (أي ما يعادل 25.290 جنيها مصريا)، بينما يأتي الهاتف الجديد Pocket 2، مقابل سعر حوالي 1500 دولار (أي ما يعادل 46.270 جنيها مصريا).

وبالنسبة لمواصفاته، يأتي هاتف هواوي Pocket 2، بشاشة داخلية من نوع LPTO OLED، بقياس 6.94 بوصة، بدقة Full HD+، تبلغ 1136 × 2690 بكسل، تدعم معدل تحديث 120 هرتز، إلى جانب شاشة ثانوية دائرية بقياس 1.15 بوصة، من نوع LTPO OLED، وبدقة 340 × 340 بكسل.

Huawei Pocket 2

ويعمل هاتف هواوي Huawei Pocket 2، بمعالج ثماني النوى من نوع Kirin 9000S، ويأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 أو 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت، قابلة للتوسعة حتي ما يصل 256 جيجابايت عبر بطاقات الذاكرة الخارجية NM.

ويعد Pocket 2 أول هاتف هواوي قابل للطي يأتي مزودا بأربع كاميرات خلفية، الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل مزودة بتقنية OIS، ومصحوبة بعدسة واسعة الزاوية بدقة 12 ميجابكسل، وعدسة مقربة بدقة 2 ميجابكسل، ومستشعر للأشعة فوق البنفسجية بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 10.7 ميجابكسل.

ويحزم هاتف هواوي Pocket 2، بطارية تبلغ سعتها 4520 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 66 وات، والشحن اللاسلكي بقدرة 40 وات، ويتوفر في 4 ألوان هي: الرمادي والأبيض والأرجواني والأسود.