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منوعات

تمتلك شعرًا أخضر وتتنفس من المؤخرة.. شاهد سلحفاة أستراليا الغريبة| صور

صدى البلد

هل سمعت يومًا عن سلحفاة ينمو لها شعر وتتنفس من مؤخرتها؟ حسنًا سنخبرك اليوم عن سُلحفاة من نوع خاص لن تراها كثيرًا وهي سلحفاة نهر ماري الغريبة!

تتمتع هذه السلحفاة بمظهر مميز، وذلك بفضل الطحالب الخضراء التي تنمو من رأسها وجسمها والتي تساعدها على الاختباء من الحيوانات المفترسة في موطنها المائي. 

كما أنها لديها نتوءين لحميين طويلين يبرزان من ذقنها، مما يساعدها على الشعور بمحيطها. وبالإضافة إلى مظهرها غير العادي، تمتلك سلحفاة نهر ماري أيضًا ميزة أخرى فريدة من نوعها حيث إنها تستطيع التنفس من مؤخرتها.

بدلًا من الجلد

وقال ريكي جامبس، الباحث في برنامج EDGE of Existence، وهي مبادرة للحفاظ على الأنواع الفريدة والمهملة، إن سلحفاة نهر ماري يمكن أن تقضي أيامًا تحت الماء، وتتمكن من "التنفس" تحت الماء - وهو إنجاز لا يحققه سوى عدد قليل جدًا من الزواحف - من خلال أعضاء متخصصة داخل مجرورها (فتحة توجد في الغالب في الفقاريات غير الثديية للمسالك المعوية والبولية والتناسلية)، وفقًا لموقع Live Science.

وبينما تستخدم بعض سلاحف المياه العذبة جلدها للتنفس المائي، فإن استخدام السلحفاة للغدد المذرقية يسمح لها بالبقاء مغمورة بالمياه لفترة أطول. وفي حالة سلحفاة نهر ماري، يمكن أن تستمر في التنفس تحت الماء لمدة تصل إلى 72 ساعة.

وتعيش سلحفاة نهر ماري في هر ماري/مونابولا، كوينزلاند بأستراليا وتتغذى على النباتات المائية في الغالب، ولكن في بعض الأحيان البذور والفواكه ويرقات الحشرات. كما أنها تكيفت مع الحياة تحت الماء بعد انفصالها عن جميع سلالات السلاحف الحية الأخرى منذ أكثر من 18 مليون سنة.

سلحفاة سلحفاة نهر ماري سلحفاة أستراليا الطحالب الخضراء النباتات المائية

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