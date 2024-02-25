بمناسبة اليوم الوطني.. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يهنئان أمير الكويت

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لأمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده التي تحتفل به الكويت اليوم الأحد.

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب دولة الكويت الشقيق التقدم والازدهار.

وأشاد بالعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين، والتي يحرص الجميع على تنميتها في المجالات كافة.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.