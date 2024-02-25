مي عمر برفقة أصالة في أحدث ظهور لها.. شاهد

شاركت الفنانة مي عمر صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي لـ تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام".

وظهرت مي عمر في الصورة برفقة الفنانة أصالة وعلقت علي الصورة قائلة:"أيقونة الشرق وأيقونة الإبداع والأناقة والجمال في صورة واحدة".



تخوض النجمة مى عمر منافسات دراما رمضان 2024، بمسلسل "نعمة الأفوكاتو" المكون من 15 حلقة والمقرر عرضه حصرياً على قناة Mbc مصر ومنصة Shahid، ويعد من الأعمال المنتظرة خلال شهر رمضان خاصة بعد طرح البرومو والذى كان حديث السوشيال ميديا خلال الأيام الماضية.





وتقدم مى عمر في "نعمة الأفوكاتو" دراما اجتماعية تشويقة مثيرة، من خلال شخصية نعمة وهو محامية ذكية ولكنها تواجه العديد من التحديات والمواقف الصعبة فى حياتها سواء من جانب زوجها الذي يخونها ويسرقها أو من ناحية العمل حيث تركت مكتب المحاماة الذى تعمل به، ولكنها تستعيد قوتها وتقرر فتح مكتب محاماة خاص بها من داخل قهوة بلدى ومن هنا تبدأ رحلة نعمة الأفوكاتو والتى ستكشفها الأحداث.