الأوقاف : انعقاد البرنامج التثقيفي للطفل بـ 13573 مسجدًا بمختلف المحافظات

بمشاركة أكثر من 561 ألفاً

شهدت مساجد الجمهورية استمرار فعاليات البرنامج التثقيفي للطفل بـ (١٣٥٧٣) مسجدًا بمشاركة (561760) طفلًا بمختلف المحافظات ، حيث واصل أئمة وواعظات الأوقاف البرنامج التثقيفي بالمساجد.

انعقاد البرنامج التثقيفي للطفل

يأتي ذلك في إطار استعادة المسجد لدوره في بناء الوعي، واستمرارًا لجهود وزارة الأوقاف في تكثيف الأنشطة التفاعلية بالمساجد، ومن منطلق إيمان وزارة الأوقاف بحق الطفل في الرعاية التامة والنشأة الكريمة ، وأن حق الطفل لا يقف عند حدود الغذاء الصحي أو الرياضة اللازمة لصحة البدن ، إنما يشمل جوانب عديدة ، من أهمّها التربية على القيم والأخلاق والثقافة الرشيدة التي تتناسب مع مرحلته العمرية ، وذلك على النحو التالي:

ففي مديرية أوقاف الإسكندرية أقيم البرنامج في (130) مسجدًا، منها: مسجد السلام، ومسجد بدر، بمشاركة (3711) طفلا.

وفي مديرية أوقاف أسوان أقيم البرنامج في (322) مسجدًا ، منها: مسجد الفرقان ، ومسجد الرضوان، بمشاركة (12826) طفلا.

وفي مديرية أوقاف أسيوط أقيم البرنامج في (1211) مسجدًا ، منها: مسجد الخطيب، ومسجد آل صالح، بمشاركة (41390) طفلا.

وفي مديرية أوقاف الاسماعيلية أقيم البرنامج في (104) مسجد، منها: مسجد التل الصغير، ومسجد الظاهرية الجديد، بمشاركة (3015) طفلا.

وفي مديرية أوقاف الأقصر أقيم البرنامج في (400) مسجد، منها: مسجد عمر بن الخطاب، ومسجد عمرو بن العاص، بمشاركة (20471) طفلا.

وفي مديرية أوقاف البحر الأحمر أقيم البرنامج في (111) مسجدًا ، منها: مسجد الفرقان، ومسجد الصالحين، بمشاركة (3795) طفلا.

وفي مديرية أوقاف البحيرة أقيم البرنامج في (351) مسجدًا ، منها: مسجد نور الاسلام، ومسجد فرحات، بمشاركة (9189) طفلا.

وفي مديرية أوقاف الجيزة أقيم البرنامج في (900) مسجد، منها: مسجد المصطفى، ومسجد الكبير، بمشاركة (38795) طفلا.

وفي مديرية أوقاف الدقهلية أقيم البرنامج في (440) مسجدًا ، منها: مسجد النور، ومسجد التوحيد غزالة، بمشاركة (15775) طفلا.

وفي مديرية أوقاف السويس أقيم البرنامج في (95) مسجدًا ، منها: مسجد حمزة، ومسجد فجر الإسلام، بمشاركة (337) طفلا.

وفي مديرية أوقاف الشرقية أقيم البرنامج في (1688) مسجدًا ، منها: مسجد قباء، ومسجد عمر بن الخطاب، بمشاركة (145617) طفلا.

وفي مديرية أوقاف الغربية أقيم البرنامج في (1151) مسجدًا ، منها: مسجد الصبر، ومسجد عبدالملك، بمشاركة (23020) طفلا.

وفي مديرية أوقاف الفيوم أقيم البرنامج في (187) مسجدًا ، منها: مسجد أنس بن مالك، ومسجد الحداد، بمشاركة (6319) طفلا.

وفي مديرية أوقاف القاهرة أقيم البرنامج في (304) مسجد، منها: مسجد العزبة البحرية، ومسجد الحسن، بمشاركة (4966) طفلا.

وفي مديرية أوقاف القليوبية أقيم البرنامج في (541) مسجدًا ، منها: مسجد أبو الدهب، ومسجد الشرقي، بمشاركة (13550) طفلا.

وفي مديرية أوقاف المنوفية أقيم البرنامج في (220) مسجدًا ، منها: مسجد الظاهري، ومسجد الكبير، بمشاركة (6559) طفلا.

وفي مديرية أوقاف المنيا أقيم البرنامج في (1072) مسجدًا، منها: مسجد أنس بن مالك، ومسجد الصابرين، بمشاركة (30695) طفلا.

وفي مديرية أوقاف الوادي الجديد أقيم البرنامج في (89) مسجدًا، منها: مسجد السلطان، ومسجد خالد بن الوليد، بمشاركة (877) طفلا.

وفي مديرية أوقاف بني سويف أقيم البرنامج في (905) مسجد، منها: مسجد التسامح، ومسجد العتيق، بمشاركة (31864) طفلا.

وفي مديرية أوقاف بورسعيد أقيم البرنامج في (118) مسجدا، منها: مسجد عمرو بن العاص، ومسجد العباسي، بمشاركة (2748) طفلا.

وفي مديرية أوقاف جنوب سيناء أقيم البرنامج في (19) مسجدا، منها: مسجد الصحابة، ومسجد الفردوس، بمشاركة (735) طفلا.

وفي مديرية أوقاف دمياط أقيم البرنامج في (210) مسجدا، منها: مسجد الخزان، ومسجد الدسوقي، بمشاركة (9650) طفلا.

وفي مديرية أوقاف سوهاج أقيم البرنامج في (1358) مسجدا، منها: مسجد السعادة، ومسجد المقدم، بمشاركة (75192) طفلا.

وفي مديرية أوقاف شمال سيناء أقيم البرنامج في (246) مسجدا، منها: مسجد أبو سمور، ومسجد التعمير، بمشاركة (5675) طفلا.

وفي مديرية أوقاف قنا أقيم البرنامج في (169) مسجدا، منها: مسجد السبيل، ومسجد المغازي، بمشاركة (5368) طفلا.

وفي مديرية أوقاف كفر الشيخ أقيم البرنامج في (1221) مسجدا، منها: مسجد المغفرة، ومسجد المولى، بمشاركة (48588) طفلا.

وفي مديرية أوقاف مطروح أقيم البرنامج في (50) مسجدا، منها: مسجد التقوى، ومسجد العمدة، بمشاركة (1033) طفلا.

وقد أكد عدد من أولياء الأمور أن البرنامج التثقيفي للطفل يسهم بدور جوهري في بناء الشخصية الوطنية، وبناء الوعي الذي يسهم في بناء المجتمع، وأن البرنامج لبنة أساسية في بناء الوعي الديني والوطني والقيمي مما يعزز بناء المجتمعات وزيادة أواصر اللحمة الوطنية، وإعداد كوادر بشرية منتجة ومساهمة في التنمية بمختلف المجالات.