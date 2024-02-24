كيف أحصد أجر ليلة النصف من شعبان؟.. 3 أمور لا تفوتك| فيديو

كيف أحصد أجر النصف من شعبان؟، سؤال يكثر البحث عنه خاصة مع بقاء أقل من 24 ساعة على ليلة النصف من شعبان، ويتساءل الكثيرون: ازاي اتقرب من ربنا في ليلة النصف من شعبان؟.

كيف أحصد أجر النصف من شعبان؟

يقول الشيخ محمود السيد صابر المفتي بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإليكترونية، إن هناك 3 أمور ينبغي المواظبة عليها في كل ثانية ودقيقة من النصف من شعبان وهي:

1- صيام النصف من شعبان: فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في شهر شعبان، وفي ليلة النصف من شعبان تحديدا ترفع الأعمال فصم نهارها وإن اتبعتها بصيام يوم آخر فخير.

2- الإكثار من الدعاء والعبادة: فأي عبادة تجد فيها قليلك؛ فافعل.

3- التخلص من المظالم: بادر في التخلص من المظالم أيا كان دين الشخص فلا دين لصاحبها ولا تغفر إلا بردها.