عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

كيف أحصد أجر ليلة النصف من شعبان؟.. 3 أمور لا تفوتك| فيديو

الشيخ محمود السيد
الشيخ محمود السيد

كيف أحصد أجر النصف من شعبان؟، سؤال يكثر البحث عنه خاصة مع بقاء أقل من 24 ساعة على ليلة النصف من شعبان، ويتساءل الكثيرون: ازاي اتقرب من ربنا في ليلة النصف من شعبان؟.

كيف أحصد أجر النصف من شعبان؟

يقول الشيخ محمود السيد صابر المفتي بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإليكترونية، إن هناك 3 أمور ينبغي المواظبة عليها في كل ثانية ودقيقة من النصف من شعبان وهي: 

1- صيام النصف من شعبان:  فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في شهر شعبان، وفي ليلة النصف من شعبان تحديدا ترفع الأعمال فصم نهارها وإن اتبعتها بصيام يوم آخر فخير. 

2- الإكثار من الدعاء والعبادة: فأي عبادة تجد فيها قليلك؛ فافعل. 

3- التخلص من المظالم: بادر في التخلص من المظالم أيا كان دين الشخص فلا دين لصاحبها ولا تغفر إلا بردها. 

النصف من شعبان صيام النصف من شعبان الشيخ محمود السيد كيف أحصد أجر النصف من شعبان ازاي اتقرب من ربنا في ليلة النصف من شعبان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسقاط الديون وانتعاشة للجنيه وانخفاض الأسعار.. مكاسب بالجملة لمصر من صفقة الإمارات الكبرى

مفاجأة.. فئات محرومة من معاشات مارس 2024 بالزيادة الجديدة

185 مليار دولار و170 مليون متر| تفاصيل صفقة الإمارات الكبري.. و"الحكومة" توجه رسالة للمصريين

إعلان صفقة الاستثمار الكبرى| انخفاض حاد للدولار بالسوق الموازي

رد فعل مثير من خالد الغندور بعد فوز الأهلي على ميدياما الغاني

الزوجة العشيقة في الجنايات | تاجرت بـ ابن الليلة الحمرا قدام الجميع

أمطار وسحب تحجب الشمس.. الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس المتوقعة اليوم

ضربة قاضية للسوق السوداء| توقعات بتراجع سعر الدولار لأقل من 40 جنيهًا بعد صفقة الإمارات

موضوعات متعلقة

تحويل القبلة في النصف من شعبان .. حكمته ومقاصده العظيمة |فيديو

خطيب الجامع الأزهر: الواقع يفضح من يدعون أنهم شعب الله المختار

النشرة الدينية.. الأوقاف تحتفي بـ ليلة النصف من شعبان غدا.. وهذه أفضل أدعية الأيام البيض

باقٍ 24 ساعة .. ما فضل ليلة النصف من شعبان وكيف تغتنمها؟

بحضور نائب عن السيسي.. مسجد الحسين يستضيف احتفالية ليلة النصف من شعبان غدا

كيف تصلي على النبي 100 ألف مرة في اليوم؟.. مش هتاخد دقيقة

10قوافل دعوية.. علماء الأوقاف: تحويل القبلة من أهم الأحداث في تاريخ الأمة

علماء الأزهر والأوقاف: تحويل القبلة كرم وعطاء إلهي للنبي محمد

ترشيحاتنا

يملك إمكانيات عالية..علاء عبدالغني يكشف عن أبرز لاعب في صفقات الزمالك الشتوية

أمطار غزيرة تضرب عدة محافظات.. وتتسبب في انقطاع الكهرباء بـ قنا

BMW تستدعي ما يقرب من 80 ألف طراز بسبب مشاكل تقنية

عنصر داعم للجنيه.. صفقة رأس الحكمة تخلق فرص عمل لتعزيز اقتصاد مصر

مندوب روسيا بالأمم المتحدة: مستعدون للقت.ال في أوكرانيا حتى النهاية

عضو الغرفة التجارية بدمياط: مشروع رأس الحكمة يجعل مصر أهم مقصد سياحي بالعالم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل العيش الشامي بالسمسم وحبة البركة

امرأة تضع الآيباد في الفرن بدلًا من الطعام.. ماذا حدث؟

بتر قدم فنان شهير.. مركز عالمى يقدم طرق الوقاية من السكر

أنا بتغير .. هشام جمال يوجه رسالة إلى ليلى أحمد زاهر

فيديو

اللي بيحصل ده قلة أدب وتطاول.. يوتيوب يحذف أغنية حسام حبيب «كدابة»

أحمد سلامة يكشف سر غياب ابنته سارة عن التمثيل لفترة

السر فى قطعة القماش.. سبب قتل مدرس الفيزياء طالب الدقهلية

شراكة وليست بيعا.. تفاصيل الصفقة الأضخم في تاريخ مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لولا دا سيلفيا الذى زارنا أخيرا

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

اﻟﻤﺰﻳﺪ