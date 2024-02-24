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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يشهد احتفالية مديرية الأوقاف بليلة النصف من شعبان ..صور

جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية

شهد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية مساء اليوم السبت ، الاحتفال بليلة النصف من شعبان، الذي نظمته مديرية الأوقاف بالقليوبية في مسجد ناصر بمدينة بنها ،  بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية بالمحافظة.


بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى وكيل وزارة الأوقاف كلمة، تناول خلالها الكثير من الدروس المستفادة من ذكرى تحويل القبلة المباركة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام بمكة المكرمة وأوضح ـ خلال كلمته ـ مقدار حب الله للنبي صلى الله عليه وسلم ومكانته عند الله كما عول على فضل الصحابة وسرعة استجابتهم لأمر الله ورسوله مشيراً إلى الدروس والحكم المستفادة من حياة الرسل والأنبياء وخاصة قدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم موجهاً جميع الأئمة ورجال الدين الإسلامي بالاستمرار في نشر وسطية وسماحة الدين الإسلامي والاقتداء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم داعياً المولى ـ عز وجل ـ أن يحفظ مصر وشعبها وقيادتها من كل سوء، واختتم الحفل بالابتهالات الدينية للشيخ محمد أبو سريع مبتهل بالاذاعة والتليفزيون ، وتناولت الابتهلات الأناشيد الدينية فى حب رسول الله .


من جانبه، صافح الهجان ومرافقوه المشاركين في الاحتفال مقدمًا لهم التهنئة بهذه المناسبة، وقدم عبد الحميد الهجان التهنئة للقيادة السياسية وعلى رأسها  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وللشعب المصري عامة وشعب القليوبية بصفة خاصة بمناسبة الاحتفال بليلة النصف من شعبان متمنياً دوام الاستقرار والأمن والأمان لبلدنا العزيز مصر مطالباً الجميع بالوقوف جنباً إلى جنب مع مؤسسات الدولة لاستمرار مسيرة البناء والتنمية تزامناً مع انطلاق الجمهورية الجديدة .

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القليوبية محافظ القليوبية مديرية الأوقاف مسجد ناصر بمدينة بنها بنها القيادات التنفيذية

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