لن تتخلى عنا.. أوكرانيا تتوقع دعم اقتصادي من أمريكا بـ 11.8 مليار دولار

أكد رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميجال، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة لن تتخلى عن كييف.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال شميجال: إن أوكرانيا تتوقع الحصول على دعم اقتصادي بقيمة 11.8 مليار دولار هذا العام من الولايات المتحدة.

ولفت خلال مؤتمر متلفز في كييف إلى أنه يأمل أن يوافق المشرعون الأمريكيون على المساعدات الاقتصادية والعسكرية التي طال انتظارها.

ومن جانبه، أكد وزير الدفاع الأوكراني رستم أوميروف، أن 50% من الالتزامات الغربية من الأسلحة لأوكرانيا لم تصل في الوقت المحدد.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قال أوميروف إن نحو 50% من شحنات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا لا تصل في الوقت المحدد.