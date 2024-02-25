تشيلسي وليفربول.. موعد المباراة والتشكيل المتوقع للفريقين

يقام لقاء قمة كرة القدم الإنجليزية بين ليفربول وتشيلسي في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية على أرض ملعب "ويمبلي" التاريخي في العاصمة لندن.

ليفربول يسعى لمواصلة نتائجه المميزة في هذا الموسم، حيث يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي ويرغب في تحقيق النجاحات في موسم يورجن كلوب الأخير كمدرب للفريق.

بينما يسعى تشيلسي لإنقاذ موسمه الكارثي عن طريق الفوز بلقب كأس الرابطة أو حتى ضمان مكان في البطولات الأوروبية الموسم المقبل، وذلك بقيادة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكتينو.

موعد المباراة: تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المكرمة على ملعب "ويمبلي" بالعاصمة لندن.

القنوات الناقلة: يتم بث المباراة على قناة beIN SPORTS HD 1 من شبكة قنوات بي إن سبورتس.

تشكيلة ليفربول المتوقعة:

حارس المرمى: كويمين كيليهر

خط الدفاع: أندي روبرتسون، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتيه، جو جوميز

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر، واتارو إندو، ريان جرافنبيرش، هارفي إليوت

خط الهجوم: لويس دياز، كودي جاكبو.

تشكيلة تشيلسي المتوقعة أمام ليفربول في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية: