مفيش طحين أو خبز ..مقطع فيديو لطفلة تحكي معاناتها في الحصول على طعام

أثار مقطع فيديو تنفطر له القلوب الكثير من التعاطف لدى رواد السوشيال ميديا ليحصد آلاف المشاهدات فقد وثق المقطع معاناة لتي يرويها العديد من الأطفال الفلسطنيين بعدم قدرتهم الحصول على طعام في ظل حرب التجويع التي تتبعها قوات الأحتلال وذلك منذ بداية الحرب على قطاع غزة .

فقد واصل العدوان الإسرائيلى القيام بتنفيذ حرب التجويع وذلك من خلال القيام بتكثيف غاراته وذلك ضد خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة، والقيام بمنع إيصال المساعدات الغذائية وآية إغاثات إنسانية.

أشار الأطفال أنهم قد اشتاقوا لتناول الخبز الأبيض فقد أصبحون يتناولون الخبز المصنوع من علف الحيوانات فلا يوجد طحين لصنع الخبز