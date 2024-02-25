معا نستطيع.. جمعية مستثمري العاشر من رمضان تناقش مشكلات الصناعة والاستثمار

عقدت جمعية مستثمرى العاشر من رمضان صباح اليوم الأحد ملتقى موسع تحت عنوان "معا نستطيع" نظمته لجنة الصناعة والإستثمار بالجمعية برئاسة الدكتورة هدى يسّى من أجل مناقشة كافة مشكلات ومعوقات الصناعة والإستثمار بالمدينة بحضور قيادات وزارة المالية ومصلحة الضرائب.

ترأس المتلقى الدكتور محى حافظ نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية و أيمن رضا الأمين العام للجمعية والدكتور صبحى نصر نائب رئيس الجمعية وأعضاء مجلس الإدارة كلا من حسن الفندى رئيس لجنة الضرائب والجمارك والتأمينات والمهندسة إنجى ادوارد والدكتور محمد الغندور والدكتورة سالى فاروق والمهندس محمود سلطان والدكتورة هالة محمد صلاح الدين مدير عام الجمعية.

وحضر الملتقى من قيادات وزارة المالية على رأسهم كلا من الدكتورة نسرين رئيس وحدة دعم المستثمرين بوزارة المالية و محمد كشك معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية وأحمد أبو الحسن رئيس الادارة المركزية لمصلحة الجمارك وممثلى مصلحة الجمارك ومأمورية ضرائب العاشر من رمضان.



ورحب الدكتور محى حافظ بحضور أعضاء الجمعية العمومية من مستثمرى العاشر من رمضان وبالجهود التى بذلتها الدكتورة هدى يسى رئيسة لجنة الصناعة والإستثمار بالجمعية من أجل نجاح هذا الملتقى بحضور مسئولين وزارة المالية من أجل مساندة المستثمرين.

وقالت الدكتورة هدى يسى رئيسة لجنة الصناعة والإستثمار بالجمعية بأن الهدف الرئيسى من الإجتماع هو التكاتف لحل كافة المشكلات والتحديات الى تواجههم والتى تعمل الجمعية دائما توثيق العلاقة الدائمة بين رجال الصناعة والأجهزة التنفيذية.



وقدمت الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، على الصفقة الاستثمارية المصرية الإماراتية مدينة رأس الحكمة والردود الايجابى للمشروع فى دعم وتنشيط القطاع الصناعى وتوفير فرص العمل .

وقدمت الشكر لأعضاء مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر من رمضان على المساندة الدائمة لإنجاح كافة الملتقيات التى تخدم المستثمرين.

وأشادت بالجهود التى تبذلها الدكتورة نسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين بوزارة المالية على كافة جهودها لدعم المستثمرين بناء على مواقفها البنائة والداعمة فى كثير من المشكلات التى كانت تواجه المستثمرين.

وأعلنت عن تلقى كافة مشكلات وتحديات المستثمرين فى لجنة الصناعة بالتعاون مع إدارة الجمعية من أجل الوصول إلى حلول فورية وعاجلة مع الجهات التنفيذية.

من جانبها قالت الدكتورة نسرين رئيس وحدة دعم المستثمرين بوزارة المالية بأن الهدف الرئيسى من الوحدة هو توفير الدعم الحقيقى للإستثمار والصناعة الوطنية والتعاون مع كافة وحدات دعم المستثمرين فى كافة الوزارات لإيجاد حلول فورية للمستثمرين

وأكدت أن وجودنا فى جمعية مستثمرى العاشر من رمضان الهدف الرئيسى منه هو توفير كافة أوجه الدعم للمستثمرين ووضع حلول فورية للمشكلات والتحديات التى تواجههم، كما اعلنت عن وجود لجنة ستشكل خلال الفترة المقبلة للمقصة.



وأكد محمد كشك معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية بأن المصلحة تتطلع للمزيد من مد جسور الثقة و التعاون بينها و بين المستثمرين و الممول ، في ظل رؤية و أستراتيجية التطوير و بتوجيهات من رئيس المصلحة رشا عبدالعال التي نتشرف بكونها أول قيادة نسائية لمصلحة الضرائب المصرية ، حيث تتطلع تحت رئاستها لمستقبل أفضل لمصلحة الضرائب ، ووحدة دعم المستثمرين في مصلحة الضرائب قامت بحل عدد كبير من المشكلات الضريبية التي تواجه المستثمرين ، و حريصة علي التواصل مع كل الجمعيات و آتحادات المستثمرين و منظمات العمل المدني ، لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين في مصر ، و توضيح أي ملابسات في تطبيق القوانين الضريبية .



وألقي محمد كشك معاون رئيس المصلحة الضوء علي مشاريع الميكنة بالمصلحة ، مشروع coretaxtion ، مشروع الفاتورة الإليكترونية ، الإيصال الإلكتروني ، ومنظومة توحيد احتساب أسس و معايير احتساب الضريبة علي الأجور و المرتبات ، حيث بدأت هذه المنظومات تأتي بثمارها ، والمصلحة تسير بخطط واضحة نحو السيطرة علي كل المشاكل التي تواجه المجتمع الضريبي ، من شركات وهمية و الاقتصاد غير الرسمي ، حتي تكون هناك عدالة ضريبية حقيقية ، والمصلحة تسعي دائما لمزيد من الحوكمة من خلال المنظومات الالكترونية ، و من أجل التيسير علي الممول التعامل مع المصلحة من خلال إجراءات ضريبية ميسرة لان هدف المصلحة التيسير علي الممول و ليس فقط تحصيل الضريبة .

وتمثلت أبرز مشاكل المستثمرين فى سرعة حل ما تبقى من مشكلات دعم الصادرات وسرعة إجراءات رد الضريبة وألية صرفها، وكذلك إيجاد حلول لمشكلة عدم وجود فاتورة إليكترونية للإيجارات التى تتعلق بالمخازن والمصانع بالإضافة إلى ضرورة عمل مأمورية كبار عملاء بالعاشر من رمضان بدلا من السادس من أكتوبر لبعد المسافة بين أكتوبر والعاشر تسهيلا عن المستثمرين، ومشكلة عدم وجود ختم اليكترونى

ووعد حسن الفندى رئيس لجنة الضرائب والجمارك بالجمعية رجال الصناعة وأعضاء الجمعية العمومية بضرورة عمل جلسة متخصصة بحضور مسئولى وزارة الصناعة والتجارة من أجل مناقشة مشكلات دعم الصادرات والمشكلات التى تواجه المستثمرين فى إجراءات وألية رد الضريبة.

وطالب المستثمرون بمزيد من الوضوح لأليات تطبيق الفاتورة الإلكترونية وضم المزيد من الفئات للفاتورة الإليكترونية مثل بعض التجار وأنشطة الخردة والمقاولات وغيرها، وإيجاد حلول للشركات الوهمية التى تصدر فواتير الكترونية وضرورة تفعيل نظام المقصة.

واستعرض أيمن رضا الأمين العام للجمعية العديد من التساؤلات عن السادة ممثلى وزارة المالية وأبرزها لما ذا لا يتم استحداث نظام مقاصة بين مستحقات المستثمرين وما عليهم من أعباء ضريبية، وكان الرد عليه واضحا من المسئولين بأنه يتم الأن إنشاء لجنة لتفعيل نظام المقاصة.

بالإضافة إلى تساؤله عن توقيت الوصول إلى الفحص الإلكترونى الكامل لضمان العدالة الضريبية تيسيرا على المستثمرين، وماذا عن تأخر خروج البضائع من لمنافذ الجمركية مما يؤدى إلى زيادة الرسوم وتلف البضائع، وكذلك ما نسبة تغطية المنافذ الجمركية بأجهزة الكشف بالأشعة لتسريع الفحص.

وناقش مجلس إدارة الجمعية ضرورى وجود مبنى لكبار الممولين داخل مدينة العاشر من رمضان، حيث طالب صبحى نصر نائب رئيس الجمعية بضرورة أن ينشأ مبنى لكبار الممولين داخل المدينة تسهيلا على المستثمرين بدلا من السفر إلى العاشر من رمضان، حيث يضطر المستثمرين إلى الذهاب إلى مدينة السادس من أكتوبر مما يمثل أزمة للمستثمرين.

وقال الدكتور محى حافظ نائب رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضن بأن قرابة 80% من دخل الدولة المصرية من الضرائب وتكون مدينة العاشر من رمضان التى تضم أكثر من 4000 مصنع لا يوجد بها مبنى أو مقر لكبار المموليين، مشيرا بأن رجال الصناعة بالعاشر من رمضان يستحقون ذلك.