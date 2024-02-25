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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

دون أدوية .. علاج بحة الصوت سريعا

بحة الصوت
بحة الصوت

نشرت الدكتور سهام سوقيه استشاري التغذية، منشور جديد من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقالت من أهم الأغذية التي تفيد في علاج بحة الصوت : 

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يحمي من 3 أمراض خطيرة .. ماذا يحدث للجسم عند تناول قشر الرمان؟

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علاج عسر الهضم وقرحة المعدة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول المستكة؟

خل التفاح 

قم بخلط ملعقتين صغيرتين من خل التفاح وملعقة واحدة صغيرة من العسل في نصف كوب من الماء.
اشرب المشروب مرتين يومياً حتى تشعر بتحسن.

الزنجبيل

اغل قطع من الزنجبيل الطازج بوعاء مغلق لبضع دقائق
اترك المشروب ليبرد ويصبح بدرجة حرارة الغرفة
بإمكانك إضافة عصير الليمون الطازج وبعضاً من العسل.
اشربه عدة مرات في اليوم.

عصير الليمون الطازج

اعصر حبة من الليمون الطازج في كوب من الماء الساخن
اضف نصف ملعقة صغيرة من الملح إلى المشروب
استخدم المحلول للغرغرة عدة مرات خلال اليوم.

الثوم

امضغ حبة من الثوم النيء ببطء ثم ابلعها.
اشرب الماء بعدها إن كان الأمر يزعجك.

العسل

تناول العسل الطازج عدة مرات خلال اليوم.
اضف العسل إلى الشاي واشربه يومياً

ايضا من الاغذية المفيدة عصير العنب الطبيعي / / اليانسون / الزعتر الاخضر.

بحة بحة الصوت علاج بحة الصوت خل التفاح الزنجبيل

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