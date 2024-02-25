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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سوليفان: وفاة نافالني في معسكر اعتقال روسي دليل ضعف بوتين

سوليفان
سوليفان

قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان، اليوم الأحد، إن وفاة أليكسي نافالني في معسكر اعتقال روسي هي علامة على ضعف الرئيس فلاديمير بوتين.

وأضاف سوليفان خلال مقابلة في برنامج “حالة الاتحاد” على شبكة سي إن إن 'ما أذهلني هو التعليق في الولايات المتحدة بأن وفاة أليكسي نافالني ما هي إلا استعراض عظيم للقوة من جانب فلاديمير بوتين، في حين أن فكرة أنه كان عليه في الواقع حبس هذا الرجل ومحاولة تكميم أفواهه وإسكاته. 

وتابع سوليفان: “إنه يحاول الآن قمع وإسكات أي شخص يريد الخروج والحداد عليه – هذه علامة ضعف وليست علامة قوة”.

توفي نافالني، الخصم السياسي القديم لبوتين، في مستعمرة جزائية في وقت سابق من هذا الشهر. كان عمره 47 عامًا. وبينما قالت خدمة السجون إنه انهار أثناء المشي، تقول الولايات المتحدة إن بوتين هو المسؤول.


واضاف سوليفان “لا تخطئوا: بوتين مسؤول عن وفاة نافالني. 

وقال الرئيس جو بايدن بعد وقت قصير من ظهور الخبر: “ما حدث لنافالني هو دليل آخر على وحشية بوتين”. 

وعلق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، “من الواضح” أن بوتين قتله.

وسلمت السلطات الروسية جثمان نافالني إلى والدته وزوجته يوم السبت، بحسب متحدث باسم نافالني.

جيك سوليفان أليكسي نافالني فلاديمير بوتين

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