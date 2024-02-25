2000 خائن.. جهاز الأمن الأوكراني يعلن ضبط 47 شبكة تجسس روسية داخل البلاد

قال مسؤول أمني كبير، اليوم الأحد، إن السلطات الأوكرانية كشفت عن 47 شبكة تجسس روسية تعمل داخل البلاد العام الماضي.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال فاسيل ماليوك، رئيس جهاز الأمن الأوكراني، بهذه الملاحظة خلال مؤتمر متلفز في كييف، مضيفا أنه تم القبض على أكثر من 2000 "خائن" مشتبه بهم منذ بدء حرب موسكو الشامل.

كشف الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد عن خطة للسلام يجرى العمل عليها مع الشركاء في سويسرا، مشيرا إلى أنه سيتم تقديمها إلى روسيا.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال زيلينسكي، في مؤتمر صحفي في كييف اليوم الأحد، إن أوكرانيا تأمل في عقد قمة لقادة العالم في سويسرا لمناقشة رؤية كييف للسلام في الأشهر القليلة المقبلة، وأن يتم بعد ذلك تقديم مخطط السلام إلى روسيا.

وأضاف: "آمل أن يحدث ذلك هذا الربيع".

وشدد الرئيس الأوكراني على أنه "يجب ألا نخسر هذه المبادرة الدبلوماسية".

كما أكد زيلينسكي أن انتصار كييف في الحرب ضد القوات الروسية يعتمد على دعم الغرب.

وأشار زيلينسكي إلى أن الحرب قتلت 31 ألف جندي أوكراني حتى الآن.



وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الأحد إن 31000 جندي أوكراني قتلوا أثناء الحرب في العامين الماضيين منذ أن شنت روسيا حربها الشاملة.

وقال زيلينسكي: “قتل 31000 من الأفراد العسكريين الأوكرانيين في هذه الحرب.. ليس 300000، وليس 150،000، وليس أيا مما أعلنه بوتين ودائرته المخداعة”.

وأضاف: “ ولكن مع ذلك، فإن كل من هذه الخسائر هي تضحية كبيرة”.

وقال الزعيم الأوكراني إنه لن يكشف عن عدد القوات المصابة أو المفقودة.

وهذه هي المرة الأولى التي تؤكد فيها كييف عدد خسائرها منذ أن بدأت موسكو الحرب الشاملة في 24 فبراير 2022.