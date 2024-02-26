بالأبيض الجريء.. جوهرة تثير الجدل بملابسها| شاهد

نشرت الراقصة جوهرة، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة أنيقة ولافتة.

وتألقت جوهرة، مرتدية بنطال باللون الأبيض مع توب ستان وجاكيت بدله أنيق باللون الأبيض أيضا ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت جوهرة، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت جوهرة، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور جوهرة