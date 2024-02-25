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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

بشرى سارة من الغرف التجارية للمواطنين بشأن أسعار السلع المرتبطة بالدولار قبل رمضان

أسعار السلع
أسعار السلع

 يشكل شهر رمضان المبارك فترة هامة في حياة المسلمين حول العالم، حيث يتجمع الأفراد والعائلات للاستعداد لهذا الشهر الكريم بتحضيرات مختلفة، ومن أبرز تلك التحضيرات التي تشغل بال الكثيرين هي التجهيز لشراء السلع والمواد الضرورية لاستقبال هذا الشهر بكل ما يحتاجه الفرد والأسرة.

انخفاض أسعار السلع بالأسواق

وفي هذا الصدد، زف الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، بشرى سارة للمواطنين بشأن انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة، قائلا: "جميع السلع المرتبطة بالدولار ستشهد انخفاضا كبيرا الأيام المقبلة"، حيث تعد هذه الفترة فرصة مهمة للتسوق بأسعار مناسبة ومنخفضة، مما يخفف العبء المالي على الأسر ويساعدهم على التحضير لاستقبال هذا الشهر الفضيل بروح من اليسر والسعادة.

وأضاف عز- خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء، أنه يوجد استمرار في افتتاحات معارض أهلاً رمضان في كافة المحافظات لتغطية كافة القرى والنجوع والمراكز، وتم تغطية كافة محافظات الجمهورية بالكامل من معارض أهلا رمضان بخصومات تصل من 15 لـ 30 % على حسب نوع السلعة.

واختتم: "سيكون هناك المزيد من الانخفاضات في الأسعار في الفترة المقبلة، فمع استمرار انخفاض الدولار الذي انخفض بنحو 15 جنيهًا ليصل إلى أقل من 50 جنيهًا، سنرى انخفاض الأسعار ونتفائل بالمستقبل الأفضل خلال الفترة المقبلة".

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وفي السياق نفسه، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لمتابعة موقف توفير التمويل المطلوب من النقد الأجنبي للسلع الاستراتيجية والأدوية، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام مندور، مدير إدارة الإنتاج بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ومحمد أبوموسى، مساعد محافظ البنك المركزي، والدكتور أحمد سمير، رئيس قطاع موازنات البنية التحتية بوزارة المالية، ومسئولي الجهات المعنية.

جهود الحكومة لتلبية احتياجات المواطنين

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن الاجتماع تناول موقف توفير السلع الاستراتيجية بالأسواق، وكذا توفير التمويل المطلوب من النقد الأجنبي لتلك السلع وبخاصة: القمح، الزيت، الألبان "البودرة".

وذكر المتحدث الرسمي أن محافظ البنك المركزي أكد خلال الاجتماع وجود أجندة أولويات حاليًا يتم العمل في إطارها، يأتي على رأسها توفير التمويل من النقد الأجنبي للسلع الاستراتيجية والأدوية، وبالفعل يتم التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بهذا الشأن.

و أوضح المستشار محمد الحمصاني أن الاجتماع استعرض بعض التقارير التي ترصد إجمالي ما يوجد في الجمارك من السلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف، حيث تمت الإشارة إلى أن إجمالي الموجود حاليًا منها بقيمة نحو 1.3 مليار دولار.
كما تمت الإشارة إلى أن الأسواق استجابت للأخبار الإيجابية الأخيرة، وحدث بالفعل انخفاض في أسعار كل من الذرة، والفول الصويا، وهناك متابعة مستمرة لحركة الأسواق في هذه الفترة.

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وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع ناقش أيضًا الأسعار المتوقعة لتوريد أردب القمح هذا العام، حيث من المتوقع زيادة أسعار التوريد -دعمًا للفلاح، في ضوء توجيهات القيادة السياسية- في ظل ارتفاع نسب التضخم، وسيتم عرض الأسعار النهائية قريبًا على مجلس الوزراء.

سلع تراجعت أسعارها من اليوم 

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بحصر مختلف السلع الموجودة في الجمارك؛ بهدف العمل خلال الفترة المقبلة على سرعة الإفراج عنها، من خلال إعداد خطة إفراج تدريجي، مع الأخذ في الاعتبار أن تكون الأولوية القصوى للسلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف.

كما وجه الدكتور مصطفى مدبولي بسرعة عقد اجتماع بين وزراء: التموين، والمالية، والزراعة، للتوافق على سعر توريد أردب القمح، وعرضه على مجلس الوزراء قريبًا.

وبالفعل تراجعت أسعار بعض السلع الأساسية بالأسواق اليوم الأحد 25 فبراير 2024، كالأرز والفول والزيت والدقيق والسكر والدواجن واللحوم، مع استقرار سلع أخرى مقارنة بآخر تحديثات مسجلة وفق بيانات مركز معلومات مجلس الوزراء بشأن أسعار السلع الأساسية والغذائية.

والجدير بالذكر، أن انخفاض الأسعار يأتي في وقته المناسب لتلبية احتياجات المواطنين، ويعكس الجهود المبذولة من قبل القطاع التجاري لدعم المجتمع خلال هذه الفترة الخاصة، ومما لا شك أن هذا الخبر يُعد بشرى سارة للمواطنين، ويسهم في توفير أجواء من الراحة والاستعداد الجيد لشهر الصيام والطاعة.

وسوف نرصد أسعار السلع الغذائية الأساسية، اليوم الأحد، والتي جاءت كالتالي: 

  • سجل سعر الأرز المعبأ اليوم 35.18 جنيه للكيلو.
  • سجل سعر الدقيق المعبأ اليوم 28.76 جنيه للكيلو.
  • تراجع سعر الفول المعبأ اليوم بقيمة 3 جنيهات ليسجل 60.85 جنيه للكيلو.
  • تراجع سعر زيت عباد الشمس اليوم بقيمة 5 جنيهات ليسجل 99.04 جنيه للتر.
  • تراجع سعر السكر المعبأ اليوم بقيمة 5 جنيهات لتسجل 41.22 جنيه للكيلو.
  • سجل سعر العدس المعبأ اليوم 75.27 جنيه للكيلو.
  • سجلت أسعار المكرونة المعبأة اليوم 31.65 جنيه للكيلو.
  • سعر البيضة البلدي: 5.97 جنيه.
  • سعر البيض الأبيض: 5.5 جنيه.
  • سعر البيض الأحمر: 5.51 جنيه.
  • سجلت أسعار كيلو الدواجن البيضاء اليوم في مصر 98 جنيها للكيلو، بينما سجلت أسعار «البلدي» 119 جنيها للكيلو.
  • سجلت أسعار اللحوم الكندوز 316 جنيها للكيلو، بينما سجلت أسعار اللحوم الضأن 405 جنيهات للكيلو.
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