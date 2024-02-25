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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد قرار الحكومة.. بشرى سارة بشأن انخفاض أسعار السلع في مصر

السلع
السلع

تساءل عدد من المواطنين عن تأثير توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس لوزراء  بشأن حصر مختلف السلع الموجودة في الجمارك؛ بهدف العمل خلال الفترة المقبلة على سرعة الإفراج عنها، بشأن انخفاض أسعار السلع.

 

وتواصل مواقع صدي البلد مع مرفت ألكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب للرد على تساؤلات المواطنين فيما يلى:

 الإفراج الجمركي عن السلع فى الموانئ المختلفة

 

أكدت مرفت ألكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لـ"صدى البلد"، الدولة تقوم بجهود ضخمة لتحجيم  ومواجهته بقوة لتلبية احتياجات المواطنين من خلال الإفراج الجمركي عن السلع فى الموانئ المختلفة لخفض سعر السلع خلال الفترة المقبلة، لافتة الي أن من ضمن الإنجازات التي قامت بها الدولة إلزام التجار بوضع تسعيرة على جميع السلع والمنتجات التي يقومون ببيعها.

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وأضافت عضو مجلس النواب، إلى أن هذا القرار سيقضي على النصب واستغلال الظروف الراهنة في التكسب غير المشروع والتربح السريع عن طريق استغلال الأزمة في بيع المنتجات بأسعار خيالية دون التقيد بأي معاير، والدولة وضعت حدا لذلك من خلال الزامهم بالتسعيرة الإجبارية.

انخفاض أسعار السلع 

وتابعت النائبة حديثها قائلة: "الفترة المقبلة ستشهد هبوطا كبيرا في أسعار السلع والمنتجات ويجب على جميع المواطنين التبليغ فورا حال اكتشاف أي عملية نصب أو احتيال من جانب أحد الأسواق أو السوبر ماركت أو الصيدليات أو غير ذلك من المنافذ التي تبيع السلع والأدوية والمنتجات الأخرى التي تتضمن تسعيرة إجبارية وأي رفع لهذه الأسعار يجب تبليغ جهاز حماية المستهلك فورا".

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