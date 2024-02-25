الغرف التجارية: نتوقع انخفاض أسعار السلع في الأسواق مع حلول شهر رمضان

توقع أمين عام اتحاد الغرف التجارية الدكتور علاء عز، انخفاض أسعار السلع الأساسية في الأسواق والمنافذ مع حلول شهر رمضان، خاصة مع انخفاض سعر الدولار .



وقال الدكتور علاء عز - في مداخلة هاتفية لبرنامج (هذا الصباح) المذاع على قناة (اكسترا نيوز) - "إنه وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة توفير جميع السلع الأساسية بأرخص الأسعار للحد من آثار التضخم على المواطنين، تم افتتاح 100 معرض رئيسي لـ (أهلا رمضان) في جميع محافظات الجمهورية إلى جانب الشوادر بالقرى والنجوع، فضلا عن القوافل المتنقلة التي تطوف القرى".



وأضاف أنه تتوالى يوميا افتتاحات للمعارض في كافة المحافظات، وتوجد لدينا منافذ في حلايب ومرسى مطروح والعريش، قائلا "هناك أكثر من 100 معرض لـ (أهلا رمضان) وهذا يتكامل مع 1200 ركن للسلاسل التجارية المشاركة في المبادرة و1300 فرع في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ وزارة التموين بخلاف منافذ وزارت الزراعة والدفاع والداخلية والتنمية المحلية".



وأشار إلى وجود تكامل كامل بين كافة أجهزة الدولة لتوفير جميع السلع للمواطنين، موضحا "أنه مع انخفاض سعر الدولار نتوقع انخفاض الأسعار بصورة أكبر سواء في المنافذ أو الأسواق وذلك مع حلول شهر رمضان" .