إصابة أبو إسحاق الحويني بجلطة في المخ

أصيب الشيخ أبو إسحاق الحويني، الداعية الإسلامي الشهير، بجلطة في المخ، خلال وجوده بقطر، وتم نقله على إثرها إلى المستشفى.



وكتب هيثم الحويني، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: اللهم أنعم وبارك على ذلك الوجه بالصحة والعافية، وبارك لنا في عمره وصحته وعافيته وعلمه وذريته، وبارك فيما قدم وفيما سيقدم، ومده اللهم بانشراح الصدر وبركة في الوقت والعمر، اللهم بارك لنا في علمه النافع وزده من فضلك في الدنيا والآخرة وارزقه اللهم حبك وحب نييك واجمعنا صحبة تحت ظل عرشك وارزقه الفردوس الأعلى صحبة مع نبيك صل الله عليه وسلم.

وكتب نجله حاتم الحويني: أبــي.. نسأ الله في العافية والبركة عمره، وأسبغ عليه فضله ورحمته، ‏اللهم إني لا أملك سوى الدعاء الذي لا يفتر، والضراعة التي لا تخفت أن تبارك لنا وللأمة فيه، وأن تصونه برعايتك، وأن تحفظه بكرامتك، وأن تبلغه غايته، بفضلك ورحمتك.



