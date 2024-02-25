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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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فخري الفقي: مشروع رأس الحكمة طاقة نور وسط نفق مظلم

راس الحكمة
راس الحكمة

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مشروع رأس الحكمة عبارة عن طاقة نور وسط النفق المظلم، مشيرًا إلى أن رأس الحكمة مشروع تنموي عمراني في كافة القطاعات، ويساهم في استغلال الساحل الشمالي بالشكل الأمثل، بدلاً من تحوله إلى استثمارات مهدرة.

وتابع "الفقي"،  خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أن مشروع رأس الحكمة سيؤدي إلى تدفق 35 مليار دولار للدولة المصرية خلال فترة قصيرة.

ونوه بأن الدولة المصرية كانت تتفاوض مع صندوق النقد الدولي على 10 مليارات دولار على أقصى تقدير؛ من أجل تلبية متطلبات المستثمرين، والسيطرة على سعر الصرف. 

ولفت إلى أنه لم يكن يتوقع أن تكون الدفعة المقدمة في مشروع رأس الحكمة تصل لـ35 مليار دولار، مشيرًا إلى أن هذه الدفعة ستأتي على دفعتين، فخلال أسبوع سيصل للدولة المصرية ما يقرب من 15 مليار دولار منهم 10 مليارات دولار من الخارج، و5 مليارات من الوديعة الإمارتية الموجودة في البنك المركزي، وبعد شهرين سيأتي 20 مليار دولار، منهم 14 مليار دولار كاش ، و6 مليارات من الوديعة الإمارتية.

الفقي البنك المركزي الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب رئيس لجنة الخطة والموازنة صندوق النقد الدولى صندوق النقد

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