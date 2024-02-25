لمناقشة جوانب الهدنة.. الوفد الإسرائيلي يغادر غدا إلى قطر استكمالا لمحادثات باريس

على الرغم من أن حماس لم ترد بعد على الخطوط العريضة لصفقة الرهائن المحتملة، التي تم وضعها خلال المحادثات في باريس خلال عطلة نهاية الأسبوع،إلا أن وفد إسرائيلي يغادر لإجراء مفاوضات إضافية في قطر غدا الاثنين.

وفقا للتقارير، ستلعب إسرائيل دورا ضئيلا في اجتماع الدوحة، وستقتصر المحادثات أساسا على مناقشة الجوانب التقنية لوقف إطلاق النار المؤقت المحتمل، مثل حجم المساعدات الإنسانية؛ حسبما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

ومن المتوقع أيضا أن تركز المحادثات على تحديد الرهائن الإسرائيليين والسجناء الفلسطينيين المؤهلين للإفراج عنهم إذا تم الاتفاق على صفقة.

وفي حديثه إلى موقع "واي نت" العبري، قال مسؤول إسرائيلي، لم يذكر اسمه، إنه "من المستحيل معرفة" رأي حماس في أحدث مخطط لصفقة الرهائن، وأن الأمر سيستغرق بعض الوقت حتى تصبح الصفقة جاهزة، ولكن "الاتجاه إيجابي".