محمود فوزي: الحكومة تتابع عن قرب كل ما يحدث في الحوار الوطني

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية لـ الحوار الوطني، إن لقاء اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء كان طويلًا ووديًا وتركز على 3 موضوعات.

وأكد "فوزي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي إم سي"، أن أول الموضوعات اختص بوضع خطة تنفيذ مخرجات وتوصيات الحوار الوطني، والتركيز على المخرجات الاقتصادية للحوار الوطني.

وأضاف أن الحكومة كانت تتابع وعن قرب كل ما يحدث في الحوار الوطني، مؤكدا أن الخطة التي تقدمت بها الحكومة تتضمن جهة التنفيذ والمخرجات ووقت التنفيذ.

ولفت إلى أن الحكومة عملت ترجمة لهذه المستندات باللغة الإنجليزية وإتاحته للجميع.

وأوضح أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تحدث خلال لقاء اليوم عن بعض الأبعاد المتعلقة بمشروع تنمية "رأس الحكمة"، مؤكدا على أن الحكومة لا تريد التوقف عند صفقة رأس الحكمة وهناك المزيد من الخطوات.