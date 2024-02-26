صلاح عبد الله يكشف تفاصيل دوره في مسلسل عتبات البهجة

تحدث الفنان صلاح عبد الله عن تفاصيل دوره في مسلسل "عتبات البهجة"، وأن المسلسل بطولة الفنان يحيى الفخراني وجومانا مراد وهنادى مهنا وغيرهم من النجوم.

وأوضح "صلاح عبد الله"، من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على "قناة الحياة"، أنه يجسد شخصية دكتور صيدلي على المعاش يسمى "عرفان "، وهو صديق يحيى الفخراني في مسلسل عتبات البهجة، وهم أصدقاء ولديهم مشاكل كثيرة جدا ليس لها حصر، لافتًا إلى أنه على علاقة قوية جدًا وشخصية تمتد من زمن طويل جدًا.

واستكمل "صلاح عبدالله " الحديث بأنه اشترك معه من سنوات في مسلسل سكة الهلالي من تأليف يوسف معاطي، والوضع لم يسمح أنهم يلتقوا مرة اخرى في عمل فني طوال الفترة الماضية لحد ما جاءت "عتبات البهجة"، وعندما رأيت الكاتب إبراهيم عبد المجيد وجهة الإنتاج بادرت بالدخول للعمل مع "يحيى الفخراني" والمخرج "مجدي أبو عميرة".