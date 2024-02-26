عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صلاح عبد الله يكشف تفاصيل دوره في مسلسل عتبات البهجة

صلاح عبدالله
صلاح عبدالله

تحدث الفنان صلاح عبد الله عن تفاصيل دوره في مسلسل "عتبات البهجة"، وأن المسلسل بطولة الفنان يحيى الفخراني وجومانا مراد وهنادى مهنا وغيرهم من النجوم.

وأوضح "صلاح عبد الله"، من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على "قناة الحياة"، أنه يجسد شخصية دكتور صيدلي على المعاش يسمى "عرفان "، وهو صديق يحيى الفخراني في مسلسل عتبات البهجة، وهم أصدقاء ولديهم مشاكل كثيرة جدا ليس لها حصر، لافتًا إلى أنه  على علاقة قوية جدًا وشخصية تمتد من زمن طويل جدًا.

 

واستكمل "صلاح عبدالله " الحديث بأنه اشترك معه من سنوات في مسلسل سكة الهلالي من تأليف يوسف معاطي، والوضع  لم يسمح أنهم يلتقوا مرة اخرى في عمل فني طوال الفترة الماضية لحد ما جاءت "عتبات البهجة"، وعندما رأيت الكاتب إبراهيم عبد المجيد وجهة الإنتاج بادرت بالدخول للعمل مع "يحيى الفخراني" والمخرج "مجدي أبو عميرة".

صلاح عبدالله عتبات البهجة يحيى الفخراني جومانا مراد هنادي مهنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العربية على سرعة 100.. محامي سائق أوبر المتهم بخطف فتاة الشروق يفجر مفاجأة مدوية

لمن اشترى الذهب بسعر مرتفع.. رئيس الشعبة يقدم نصيحة ثمينة

انخفاض أسعار الحديد والأسمنت.. اعرف الطن وصل كام

تفاصيل اقتحام منزل عمرو أديب.. وغرامة كبرى لهؤلاء

الكليوباترا رخصت؟| أسعار السجائر في السوق الآن بعد هبوط الدولار.. القائمة الكاملة

إصابة قوية لـ زيزو أمام أبوسليم.. وخروجه على نقالة

سائق أوبر.. قرار عاجل بشأن تحريات المباحث في واقعة خطف فتاة الشروق

اتخذ احتياطاتك.. تنبيهات هامة من الأرصاد

ترشيحاتنا

طائرات معادية.. صفارات الإنذار تضرب في المستوطنات الإسرائيلية بهضبة الجولان

لدينا فرصة ضئيلة لبقاء الإنسانية.. خبير يحذر من تهديد الذكاء الاصطناعي

أسعار GAC EMKOO موديل 2024 الجديدة بالسوق المصري .. صور

يوفر خصمًا على الدراسات العليا.. بروتوكول بين "الصحفيين" والعربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل

دعاء آخر شعبان .. أكثر من التضرع والاستغفار واستعد لرمضان

التموين تقرر مد فترة الأوكازيون الشتوي .. اعرف الحد امتى


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشاف 6 إصابات بمتلازمة داون قبل 5 آلاف سنة.. كيف ذلك؟

فستان غريب.. أصالة تثير الجدل بظهورها المختلف | شاهد

بعد تصريحه الأخير.. صور أثارت الجدل لحسام حبيب وشيرين عبدالوهاب

طولها 3 أمتار ووزنها 9 كجم.. اكتشاف سمكة مجداف نادرة

فيديو

حقيقة ظهور رجل مسن بملامح شبابية.. فيديو

مسلسلات رمضان 2024| أصالة تطرح أغنية "الجوكر" من مسلسل نعمة الأفوكاتو ..فيديو

فيديو جديد لـ شيرين عبد الوهاب يثير الجدل من جديد.. فما السبب؟

«سمسم».. مغامرات مشبوهة تنهي حياة البلوجر العراقي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

عمرو عبد السميع الدردير

عمرو عبد السميع الدردير يكتب: قصب السكر وليس العسل

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: لحظة الأدرينالين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الأيادي المرتعشة

اﻟﻤﺰﻳﺪ