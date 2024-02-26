100 معرض رئيسي لـ«أهلا رمضان» على مستوى الجمهورية.. تفاصيل

قال الإعلامي مصطفى كفافي، مُقدم برنامج «صباح الخير يا مصر»، إنّ الدولة المصرية تُنظم كل عام معرض «أهلا رمضان» في القاهرة وجميع المحافظات، لتوفير كافة احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والسلع الرمضانية.



وأضاف «كفافي»، في برنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن عدد المعارض على مستوى الجمهورية، وصل إلى 100 معرض، بتوافر 3 معارض رئيسية في كل محافظة، بجانب الشوادر والسيارات المتنقلة الموفرة للسلع الأساسية بأسعار مُخفضة عن أسعار السوق وتخفيضات تصل إلى 30%.



وتابع، أن هناك حوالي 1300 فرع من المجمعات الاستهلاكية والمنافذ الخاصة التابعة لوزارة الدفاع والتنمية المحلية والتموين والداخلية، لافتا أن هناك 1200 فرع من السلاسل التجارية الكبرى، التي بها أقسام مُخصصة لأهلا رمضان.



واستعرض البرنامج، أن أكثر ما تحرص عليه الدولة المصرية، هي آلية متابعة هذه المعارض لتوافر المنتجات، من خلال توجيهات للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والشركات التابعة، للتكثيف من ضخ المنتجات الغذائية بالمنافذ، بالتزامن مع انطلاق معارض أهلا رمضان في المحافظات، وكذلك توجيهات الأجهزة الرقابية وجهاز حماية المستهلك لمتابعة التزام التجار بطرح السلع بالأسعار المخفضة.

