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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

تصرف غير متوقع من السائق.. لماذا قفزت فتاة الشروق من السيارة؟

حبيبة الشماع
حبيبة الشماع

كشفت وزارة الداخلية، تفاصيل محاولة خطف فتاة الشروق من سيارة تابعة لشركة نقل جماعي مشهورة في منطقة الشروق بالقاهرة.. فما القصة؟

أفادت الوزارة أنها تابعت ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يشمل فيديو لفتاة تقفز من سيارة على طريق السويس بالقاهرة، والذي أثار حالة من الجدل مؤخرا على السوشيال ميديا.

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ماذا حدث لفتاة الشروق؟

تم استقبال الفتاة في أحد المستشفيات وبدورهم أبلغ مسئولو المستشفى الشرطة بوجود فتاة مصابة في الرأس وتعاني من اضطراب في الوعي، وكانت غير قادرة على الإدلاء بأي شهادة.

وأوضحت الداخلية، أن شاهدًا على الواقعة أبلغ عن رؤيته للفتاة وهي تقفز من الباب الخلفي للسيارة التي كانت تستقلها أثناء سيرها على طريق السويس، وتوقف لمساعدتها. 

لماذا قفزت الفتاة من السيارة؟

أخبرت الفتاة، الشاهد، أنها كانت تستخدم سيارة تابعة لتطبيق نقل ذكي، وعندما حاول السائق الاقتراب منها بشكل غير لائق ومعاكستها، قررت القفز من السيارة خوفًا من التحرش، وتم نقلها إلى المستشفى.

وأعلنت الوزارة، أنه تم التحقيق والقبض على السائق، وتبين أنه يقيم في محافظة الجيزة. وأثناء التحقيق معه، أفاد بأنه أغلق نوافذ السيارة ورش معطرًا في الداخل، وفوجئ بالفتاة وهي تقفز من السيارة، فقرر متابعة القيادة دون التوقف خشية تعرضه للإيذاء.

من هي فتاة الشروق؟

أكدت أسرة الفتاة، التي تدعى حبيبة الشماع وتبلغ من العمر 24 عامًا، والتي تقيم في منطقة الشروق بالقاهرة، أنها تعرضت لجروح في الرأس وكدمات وكسور في جسمها ونزيف في المخ بعد أن قفزت من السيارة أثناء رحلتها.

وأفادت أسرتها بأن ابنتهم طلبت سيارة من تطبيق نقل ذكي الساعة 6:50 مساءً للانتقال إلى منطقة مدينتي. 

وخلال الرحلة، اتصلت والدتها بها، لكنها لم تتمكن من سماع صوتها جيدًا بسبب ضجيج الموسيقى. وبعد ذلك أغلقت الهاتف. 

بعد بضع دقائق، تلقت الأسرة اتصالًا آخر تم الاتصال مرة أخرى بابنتهم للاطمئنان عليها، ولكن رد شخص آخر وأخبرهم أنه أحد المارة وأن الفتاة قفزت من السيارة أثناء سيرها وأصيبت بنزيف وتم نقلها إلى المستشفى. تم إخطار النيابة التي تولت التحقيق في الواقعة.

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