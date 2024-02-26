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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسيرة روسية تتبعتها.. وزيرة الخارجية الألمانية تقطع زيارتها إلى أوكرانيا

وزيرة الخارجية الألمانية
وزيرة الخارجية الألمانية

أفادت وسائل الإعلام الألمانية،  بأن وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك، اضطرت إلى قطع زيارتها إلى ميكولايف بأوكرانيا بعد أن شوهدت طائرة استطلاع روسية مسيرة تتعقبها هي وفريقها.

ووفقا لوكالة الأنباء الألمانية، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الاثنين،إن بيربوك قطعت زيارتها إلى مدينة ميكولايف بجنوب أوكرانيا بعد اكتشاف أن مهمتها تتبعها طائرة استطلاع روسية بدون طيار.

وجاء  في بيان وزارة الخارجية الألمانية، في وقت متأخر من مساء أمس الأحد، أن زيارة بيربوك، إلى ميكولايف، كانت لافتتاح منشأة تحلية مياه للشرب جرى تشييدها بتمويل ألماني.

وأضاف أنه تم رصد مُسيرة روسية تتابع بيربوك، والوفد المرافق لها، ما دفع الوزيرة لقطع زيارتها "لمخاوف أمنية".

وأشار البيان، إلى أن الوزيرة الألمانية والوفد المرافق لها غادروا المنطقة على إثر ذلك عبر مركبات مدرعة.

وقالت الخارجية الألمانية، إن المسيرة الروسية رصدت المنطقة لفترة، ومن ثم غادرتها.

وفي السابق، طلب من أعضاء وفدها الإسراع بالعودة إلى العربات المدرعة التابعة للبعثة أثناء استعدادهم مع الوزير لزيارة قناة المدينة.

ووفقا لمجلة دير شبيغل، عادة ما تتبع مثل هذه الرحلات غارات جوية، ولهذا السبب تقرر إجلاء  بيربوك وزملائها في أقرب وقت ممكن.

وواصلت الطائرة الروسية بدون طيار لفترة وجيزة متابعة السيارات المتحركة ودق إنذار في ميكولايف ، لكن لم يكن هناك هجوم.

واضطرت الوزيرة الألمانية، في الليلة الماضية، إلى البقاء لمدة 20 دقيقة في ملجأ أوديسا بعد إنذار غارة جوية.

وأعقب ذلك انفجار قرب المدينة، لكن لم يعرف من الذي استهدف أو ما إذا كانت هناك أي إصابات.

وقبل زيارة وزير ة الخارجية، لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب كثيرون آخرون في غارتين روسيتين بطائرات بدون طيار على أوديسا.

وجدير بالذكر أن مدينة ميكولايف قريبة من الجبهة ، وفي بداية الحرب كان ميناؤها من بين الأهداف الأولى للقوات الروسية.

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