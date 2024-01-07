«تحديات استثنائية» و«بناء الدولة» أبرز اهتمامات كبار كتاب صحف القاهرة

سلط عدد من كبار كتاب الصحف، الصادرة اليوم /الأحد/، الضوء على عدد من الموضوعات ذات الشأنين المحلي والعربي.



وتحت عنوان (مصر تنتصر) قال الكاتب الصحفي عبد الرازق توفيق، رئيس تحرير صحيفة (الجمهورية) إنه رغم‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأزمات‭ ‬والتحديات‭ ‬والتهديدات‭ ‬غير‭ ‬المسبوقة‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬مصر‭ ‬تقف‭ ‬على‭ ‬قدميها‭ ‬بثبات‭ ‬وثقة‭ ‬وأنها‭ ‬أمة‭ ‬عظيمة‭ ‬تملك‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬البدائل‭ ‬لعبور‭ ‬هذه‭ ‬الأزمات‭ ‬والتحديات‭ ‬وما‭ ‬يعزز‭ ‬ذلك‭ ‬هو‭ ‬قدرتنا‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية‭ ‬على‭ ‬خلق‭ ‬فرص‭ ‬كثيرة‭ ‬بإصلاح‭ ‬حقيقي‭ ‬وشامل‭ ‬وتنمية‭ ‬في‭ ‬‬المجالات‭ ‬والقطاعات‭ ‬كافة وفي‭ ‬مختلف‭ ‬ربوع‭ ‬البلاد‭ ‬نستطيع‭ ‬أن‭ ‬نتجاوز‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬هذه‭ ‬الأزمات‭ ‬المؤقتة‭ ‬التي‭ ‬فرضتها‭ ‬علينا‭ ‬صراعات‭ ‬إقليمية‭ ‬ودولية‭ ‬طاحنة.



وأضاف الكاتب أن ‬أزمات‭ ‬عالمية‭ ‬ألقت‭ ‬بظلالها‭ ‬وتأثيراتها‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬فى‭ ‬شكل‭ ‬تحديات‭ ‬اقتصادية‭ ‬من‭ ‬ارتفاع‭ ‬مؤشرات‭ ‬التضخم‭ ‬وزيادة‭ ‬الأسعار،‭ ‬لكن‭ ‬حالة‭ ‬القوة‭ ‬والقدرة‭ ‬والوعي‭ ‬والاصطفاف‭ ‬التى‭ ‬تشهدها‭ ‬الدولة‭ ‬الوطنية‭ ‬المصرية،‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬قدرتنا‭ ‬على‭ ‬عبور‭ ‬هذه‭ ‬الأزمة‭ ‬التى‭ ‬تتمثل‭ ‬فى‭ ‬وجود‭ ‬فجوة‭ ‬‮«‬دولارية‮»‬‭ ‬سوف‭ ‬تنتهي‭ ‬قريباً،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ما‭ ‬لدى‭ ‬الدولة‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬استثمارية‭ ‬كثيرة،‭ ‬وتنامى‭ ‬قدرتها‭ ‬على‭ ‬التصدير‭ ‬وتحقيق‭ ‬الاكتفاء‭ ‬والتوقف‭ ‬عن‭ ‬استيراد‭ ‬بعض‭ ‬السلع‭ ‬وتوفيرها‭ ‬محلياً.



وشدد الكاتب على أن ‬الدولة‭ ‬لديها‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬عبور‭ ‬هذه‭ ‬الأزمة‭ ‬والقضاء‭ ‬على‭ ‬انعكاساتها‭ ‬على‭ ‬المواطنين،‭ ‬وسوف‭ ‬تشهد‭ ‬الفترة‭ ‬القادمة‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الانفراجات‭ ‬والأخبار‭ ‬السارة،‭ ‬وهناك‭ ‬بشائر‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬الاستثمار،‭ ‬سواء‭ ‬فى‭ ‬مجال‭ ‬الموانئ‭ ‬أو‭ ‬الطاقة،‭ ‬والتيسيرات‭ ‬والحوافز‭ ‬التى‭ ‬توفرها‭ ‬الدولة‭ ‬فى‭ ‬مجال‭ ‬جذب‭ ‬الاستثمارات‭ ‬فى‭ ‬ظل‭ ‬الفرص‭ ‬والأجواء‭ ‬المثالية‭ ‬للنجاح،‭ ‬ومناخ‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار،‭ ‬وتوافر‭ ‬‬مقومات‭ ‬الاستثمار‭ ‬الجاذب.



وواصل توفيق مقاله بالحديث عن وعي المواطن‭ ‬المصري،‭ ‬رغم‭ ‬صعوبة‭ ‬الظروف‭ ‬بأن‭ ‬هناك‭ ‬تحديات‭ ‬استثنائية‭ ‬خاصة‭ ‬الخارجية،‭ ‬وفي‭ ‬محيط‭ ‬مصر‭ ‬الإقليمي‭ ‬وحجم‭ ‬التهديدات‭ ‬الذى‭ ‬يحدق‭ ‬بالدولة‭ ‬المصرية‭ ‬لذلك‭ ‬هو‭ ‬منتبه‭ ‬تماماً‭ ‬لما‭ ‬يجرى‭ ‬فى‭ ‬تلك‭ ‬المنطقة‭ ‬من‭ ‬تحركات‭ ‬وصراعات‭ ‬ومخططات‭ ‬مشبوهة‭ ‬تستهدف‭ ‬مصر،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يستلزم‭ ‬أيضاً‭ ‬تعظيم‭ ‬هذا‭ ‬الوعي ‬ومساندة‭ ‬المواطن‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬هذه‭ ‬الظروف‭ ‬المؤقتة‭ ‬حتى‭ ‬العبور‭ ‬منها‭ ‬بسلام‭.‬



وتابع: يقيناً‭ ‬وثقة‭ ‬فى‭ ‬الله،‭ ‬والقيادة‭ ‬السياسية‭ ‬وحكمتها‭ ‬وفيما‭ ‬أنجزته‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬بناء‭ ‬القوة‭ ‬والقدرة‭ ‬والفرص،‭ ‬وقراءة‭ ‬خريطة‭ ‬التهديدات‭ ‬المحتملة‭ ‬والمتوقعة‭ ‬والمخططة‭ ‬لمصر‭ ‬مبكراً‭ ‬واستشرفت‭ ‬المستقبل،‭ ‬وبفضل‭ ‬رؤية‭ ‬قيادتها‭ ‬السياسية‭ ‬أيضاً‭ ‬في‭ ‬تحديد‭ ‬أولويات‭ ‬التحرك‭ ‬المصري،‭ ‬وأنها‭ ‬لن‭ ‬تدافع‭ ‬إلا‭ ‬عن‭ ‬أمنها‭ ‬القومي‭ ‬وأن‭ ‬جيشها‭ ‬الذى‭ ‬هو‭ ‬أقوى‭ ‬جيوش‭ ‬المنطقة‭ ‬وأحد‭ ‬الأقوى‭ ‬فى‭ ‬العالم،‭ ‬لن‭ ‬ينجر‭ ‬إلى‭ ‬مستنقعات‭ ‬ومغامرات،‭ ‬ولن‭ ‬يتحرك‭ ‬إلا‭ ‬دفاعاً‭ ‬وحماية‭ ‬عن‭ ‬أمنها‭ ‬القومى‭ ‬ومقدراتها‭ ‬وحقوقها‭ ‬المشروعة.



وأكد أن القيادة‭ ‬تدرك‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يجرى‭ ‬ويحاك‭ ‬من‭ ‬صناعة‭ ‬الصراعات‭ ‬والنزاعات‭ ‬وتخليق‭ ‬للتهديدات‭ ‬الهدف‭ ‬منه‭ ‬هو‭ ‬جر‭ ‬مصر،‭ ‬ويكفي‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬خريطة‭ ‬المنطقة‭ ‬وما‭ ‬يجرى‭ ‬فيها‭ ‬الآن،‭ ‬وكيف‭ ‬تجد‭ ‬موقع‭ ‬مصر‭ ‬فيها،‭ ‬وما‭ ‬يحيطها‭ ‬من‭ ‬تهديدات‭ ‬ومخاطر،‭ ‬وفوضى‭ ‬وحروب‭ ‬أهلية‭ ‬وفراغات‭ ‬سياسية‭ ‬وأمنية،‭ ‬وسقوط‭ ‬للدولة‭ ‬الوطنية،‭ ‬لكن‭ ‬بفضل‭ ‬الله‭ ‬وحكمة‭ ‬القيادة‭ ‬السياسية،‭ ‬تعيش‭ ‬مصر‭ ‬في‭ ‬أمن‭ ‬وأمان‭ ‬واستقرار‭ ‬وقوة‭ ‬وقدرة،‭ ‬وفرص‭ ‬عظيمة‭ ‬لتحقيق‭ ‬التقدم‭ ‬رغم‭ ‬وجود‭ ‬أزمات‭ ‬عابرة‭ ‬في‭ ‬الداخل‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الاقتصادى‭ ‬نعترف‭ ‬بها‭ ‬وندرك‭ ‬ونعى‭ ‬ونثق‭ ‬فى‭ ‬قدرتنا‭ ‬على‭ ‬عبور‭ ‬ومعطيات‭ ‬ذلك‭ ‬باتت‭ ‬واضحة.



وفي عموده "بدون تردد" بصحيفة (الأخبار) كتب محمد بركات - تحت عنوان (مستمرون في البناء) - أنه رغم‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يُروجّه‭ ‬المغرضون‭ ‬والكارهون‭ ‬لمصر‭ ‬وشعبها‭ ‬في‭ ‬سعيهم‭ ‬الدائم‭ ‬والمستمر‭ ‬للإساءة‭ ‬إلى‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطن،‭ ‬بعد‭ ‬ثورة‭ ‬الشعب‭ ‬الناجحة‭ ‬فى‭ ‬الثلاثين‭ ‬من‭ ‬يونيو‭ ‬والبدء‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬وتقوية‭ ‬الدولة‭ ‬الوطنية‭ ‬والانطلاق‭ ‬نحو‭ ‬التحديث‭ ‬والتطوير‭ ‬والبناء‭ ‬للدولة‭ ‬الجديدة‭.‬ وبرغم‭ ‬محاولاتهم‭ ‬المستمرة‭ ‬للتشكيك‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬الرموز‭ ‬وترويج‭ ‬ونشر‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الشائعات‭ ‬الكاذبة‭ ‬والأخبار‭ ‬غير‭ ‬الصحيحة،‭ ‬والحاملة‭ ‬فى‭ ‬طياتها‭ ‬لكم‭ ‬هائل‭ ‬من‭ ‬المعلومات‭ ‬المغلوطة‭ ‬والادعاءات‭ ‬الوهمية‭.‬. ‬إلا‭ ‬أننا‭ ‬نؤمن‭ ‬إيمانًا‭ ‬كاملًا‭ ‬بأن‭ ‬الفشل‭ ‬الذريع‭ ‬هو‭ ‬المصير‭ ‬الذى‭ ‬ينتظر‭ ‬مساعيهم‭ ‬البائسة‭ ‬ونواياهم‭ ‬الخبيثة‭ ‬وأهدافهم‭ ‬الدنيئة‭.‬



وقال الكاتب الصحفي إن أبلغ‭ ‬رد‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬هذه‭ ‬الفئة‭ ‬الضالة‭ ‬والمضللة؛ ‬هو‭ ‬ما‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬مصر‭ ‬من‭ ‬عمل‭ ‬جاد‭ ‬ومستمر،‭ ‬وجهد‭ ‬متواصل‭ ‬وسعى‭ ‬مكثف‭ ‬للإصلاح‭ ‬والتطوير‭ ‬والبناء‭ ‬والتحديث‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬المحاور‭ ‬والأصعدة‭ ‬على‭ ‬مسار‭ ‬التنمية‭ ‬الشاملة‭ ‬وبناء‭ ‬الدولة‭ ‬المدنية‭ ‬الديمقراطية‭ ‬الحديثة‭ ‬والقوية‭.‬



وتابع: لا يستطيع ‬أحد‭ ‬أن‭ ‬ينكر‭ ‬ما‭ ‬تشهده‭ ‬البلاد،‭ ‬من‭ ‬حركة‭ ‬دائمة‭ ‬ومتسارعة‭ ‬تسابق‭ ‬الزمن‭ ‬لإقامة‭ ‬وبناء‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المشروعات‭ ‬القومية‭ ‬الضخمة‭ ‬فى‭ ‬كل‭ ‬المجالات،‭ ‬سواء‭ ‬فى‭ ‬محطات‭ ‬الطاقة‭ ‬الكهربائية‭ ‬أو‭ ‬محطات‭ ‬المياه‭ ‬وشبكات‭ ‬الصرف‭ ‬الصحى‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬مشروعات‭ ‬البنية‭ ‬الأساسية‭ ‬التى‭ ‬عانينا‭ ‬من‭ ‬فقدها‭ ‬ردحًا‭ ‬طويلًا‭ ‬من‭ ‬الزمن‭.‬



وواصل: كما‭ ‬لا‭ ‬يستطيع‭ ‬أحد‭ ‬أن‭ ‬يتجاهل‭ ‬أو‭ ‬ينكر‭ ‬ما‭ ‬جرى‭ ‬ويجرى‭ ‬طوال‭ ‬العشر‭ ‬سنوات‭ ‬الماضية،‭ ‬من‭ ‬مشروعات‭ ‬قومية‭ ‬ضخمة‭ ‬لإنتاج‭ ‬الغذاء‭ ‬باستصلاح‭ ‬وزراعة‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬على‭ ‬‬مليوني ‬فدان،‭ ‬وإقامة‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬الصوب‭ ‬الزراعية‭ ‬والمئات‭ ‬من‭ ‬مزارع‭ ‬الإنتاج‭ ‬الحيوانى‭ ‬والسمكى،‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المشروعات‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‭ ‬فى‭ ‬مواجهة‭ ‬الأزمة‭ ‬العالمية‭ ‬الحالية‭ ‬التى‭ ‬يتعرض‭ ‬لها‭ ‬العالم‭ ‬كله‭ ‬ونحن‭ ‬معه‭ ‬أيضًا‭.‬



واختتم الكاتب بالقول: في‭ ‬هذا‭ ‬الإطار‭ ‬بات‭ ‬واضحًا‭ ‬للجميع‭ ‬أن‭ ‬مصر‭ ‬الدولة‭ ‬والشعب‭ ‬مستمرة‭ ‬فى‭ ‬طريقها‭ ‬للبناء‭ ‬والإعمار‭ ‬والإصلاح،‭ ‬طوال‭ ‬العشر‭ ‬سنوات‭ ‬الماضية‭ ‬ومستمرة‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬بإذن‭ ‬الله،‭ ‬متطلعة‭ ‬لتحقيق‭ ‬طموحات‭ ‬مواطنيها‭ ‬فى‭ ‬الدولة‭ ‬المدنية‭ ‬الديمقراطية‭ ‬الحديثة‭ ‬والقوية،‭ ‬فى‭ ‬ظل‭ ‬الجمهورية‭ ‬الجديدة،‭ ‬غير‭ ‬ملتفتة‭ ‬إلى‭ ‬موجات‭ ‬الكراهية‭ ‬والحقد‭ ‬والتشكيك‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬الكارهين‭ ‬لمصر‭ ‬وشعبها‭.‬