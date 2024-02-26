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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحة غزة تعلن حصيلة جديدة للشهداء والمصابين منذ 7 أكتوبر

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة شهداء الحرب الإسرائيلية إلى 29782 منذ 7 أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة في بيان لها إن "الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 10 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 90 شهيدًا و 164  إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأضاف البيان: "لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

ووصف الناطق باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، محمود بصل، الاثنين، الأوضاع في شمال القطاع بأنها كارثية، موضحًا أن قوات الاحتلال تمنع دخول المكونات الأساسية للمواطنين.

وأضاف أن القوات الإسرائيلية، تستهدف طواقم الهيئة، ما يحول دون الوصول إلى عشرات الجثامين في الطرقات بمدينة غزة، كما دمرت كافة المراكز والمعدات والآليات، لافتاً إلى أن الهيئة لم تواجه مثل هذه المعاناة في الحروب السابقة.

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