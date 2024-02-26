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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسن قماح: المغرب لا تسيطر على الكاف وموتسيبي يتعامل بحيادية مع الجميع

صدى البلد

أكد حسن قماح رئيس القطاع التجاري وحقوق البث بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" أن هناك انطباعات مغلوطة عن سيطرة بعض الدول على الأمور داخل الكاف.

وأوضح عبر برنامج الكابتن مع أحمد حسن على قناةdmc : باتريس موتسيبي رئيس الكاف يتعامل بحيادية مع ال٥٤ دولة الأعضاء ولا صحة على الإطلاق لسيطرة المغرب على الأمور داخل الإتحاد.

وأشار قماح إلى أنه عمد إلى الاعتماد على أفكار خارج الصندوق وخلق رعايات جديدة، وأن الأبحاث كشفت عن ارتباط الكرة بالموسيقى وهو ما جعلنا نقيم فكرة سفراء الكاف وإقامة حفلات غنائية على هامش المباريات، وأيضا هناك تعاون مع الفنان محمد رمضان الذي لديه تأثير كبير في قطاع كبير من الجماهير مما جعله يتواجد في حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة.

وأكمل: لدينا أفكار عديدة وتوظيف احترافي للمقومات وهناك مزج للرياضة مع الفن والموسيقى لمنح الرعاة مكاسب عديدة.

وقال : مصر بها مقومات عديدة وتملك القدرة على النجاح في تنظيم البطولات الكبيرة، وبجب ادخال القطاع الخاص مع القطاع العام، ويمكن اللعب على ملفات مثل الكرة الشاطئية وغيرها مع استقطاب رعاة جدد.

رئيس القطاع التجاري باتريس موتسيبي القطاع الخاص الفنان محمد رمضان

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