الأب بطرس دانيال: الإبادة الحاصلة في قطاع غزة مسؤولية العالم كله

قال الأب بطرس دانيال رئيس المهرجان الكاثوليكي للسينما ومدير المركز الكاثوليكي المصري للسينما، إنّ المهرجان عمره 72 سنة وهو الأقدم في الشرق الأوسط ومصر، موضحًا: "قدمنا افتتاح الدورة الـ72 من أجل أرواح شهداء غزة والأراضي المقدسة ولبنان واليمن".

وأضاف "دانيال"، خلال حواره على القناة الأولى : "الفنانة ياسمين علي غنت أغنية في الافتتاح الدورة، وفي كل الكلمات التي قلناها ذكرنا فيها ما يحدث في غزة وطالبنا العالم كله أن يتحمل مسؤولياته تجاه الإبادة".

وتابع: "الإبادة التي تحدثة في قطاع غزة مسؤولية العالم كله، ومن الجميل أنه عند الحديث في المحافل الفنية عن الشهداء، فإننا نجعل العالم كله يستيقظ، ويجب أن يتكاتف مع بعض من أجل دعم أهالي غزة، وحتى كلمات الذين حصدوا الجوائز تضمنت الحديث عن قطاع غزة، فهذا شعب أخ لنا ونحن حزانى على ما يحدث له".

